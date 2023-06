Fondo de inversión de Arabia Saudí pone su mira en el tenis

Arabia Saudí quiere convertirse en una nueva potencia deportiva mundial y ya empezó las gestiones con los millonarios fichajes de estrellas de fútbol como Cristiano Ronaldo, Karim Benzema o N’golo Kanté. Sin embargo, parece que estas grandes inversiones no se limitarán al fútbol, ya que el Fondo Público de Inversión de Arabia Saudí (PIF, por Public Investment Found) ahora tiene el tenis en la mira

En una entrevista al medio Financial Times, el presidente de la ATP, Andrea Gaudenzi, reveló que ha tenido “conversaciones positivas” con la autoridades del fondo de inversión para el desarrollo de nuevas tecnologías, eventos y canchas para el tenis. Sin embargo, el presidente del ente rector del tenis mundial aseguró que los saudíes deben “respetar la historia del deporte y el producto” a la hora de invertir.

“Tienes que preservar algo que es sagrado, las reglas del deporte. Esto no es un videojuego, no es una película”, dijo el italiano a Financial Times. De esta manera, el ATP Tour seguiría los pasos que tomó el US PGA Tour de golf, que hace un par de semanas también firmó un acuerdo de cooperación con el PIF.

Este no es el primer coqueteo del tenis con Arabia Saudí y es probable que las próximas Next Gen Finals, que reúnen a los mejores jugadores Sub-21 del mundo, se disputen en Yeda, ciudad saudí.

Inversores de donde vengan

La Women’s Tennis Association (WTA) firmó un acuerdo con el fondo de capital británico CVC, para la inversión de $ 150 millones de dólares en los torneos femeninos, mientras que la federación internacional de tenis (ITF, por sus siglas en inglés) estuvo cerca de llevarse las Finales de Copa Davis a Abu Dabi, capital de los Emiratos Árabes Unidos.

