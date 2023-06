Policía canadiense ya investiga las muertes del submarino que viajaba al Titanic

Foto: U.S. Coast Guard / Getty Images

La Policía Montada de Canadá está investigando la muerte de las cinco personas en la implosión fatal del sumergible Titán.

Se ha establecido un equipo de investigadores para determinar si se necesita una investigación criminal, dijo el superintendente Kent Osmond a los periodistas este fin de semana.

El aventurero británico Hamish Harding y el padre e hijo londinenses Shahzada y Suleman Dawood murieron a bordo del Titan, junto con el director ejecutivo y piloto de OceanGate Stockton Rush y el ciudadano francés Paul-Henri Nargeolet .

Osmond dijo a los periodistas en la sede de la fuerza en St John’s, Newfoundland, que no se ha establecido un cronograma sobre cuánto tiempo tomarían las investigaciones preliminares.

Superintendent Kent Osmond RCMP NL addressing media now pic.twitter.com/NlGCumxlNV — Beth Penney (@bethpenneyNL) June 24, 2023

Se han realizado entrevistas con personas a bordo de la principal nave de apoyo de Titán, el Príncipe Polar, el sábado como parte de las investigaciones de la fuerza, confirmó.

El barco regresó al puerto de St John el sábado por la mañana, y los investigadores de seguridad también hicieron averiguaciones a bordo .

Osmond dijo: “Hoy, la RCMP inició un examen de las circunstancias que llevaron a la muerte de las cinco personas a bordo del sumergible”. “Se ha establecido un equipo de investigadores con el único propósito de responder a la pregunta de si se justifica o no una investigación completa por parte de la RCMP”.

“Tal investigación procederá solo si nuestro examen de las circunstancias indica que es posible que se hayan violado las leyes penales, federales o provinciales”, agregó.

“Tras el anuncio de la Guardia Costera de Estados Unidos a principios de esta semana de que se localizaron los restos del sumergible y se presume que los cinco a bordo murieron, ahora analizaremos las circunstancias que llevaron a esas muertes”.

“Nuestros investigadores están comprometidos y activos en este asunto a partir de esta mañana. Una vez que se haya determinado si se iniciará o no una investigación completa, proporcionaremos una actualización en ese momento”, agregó.

Cuando se le preguntó si la fuerza tenía alguna sospecha de actividad delictiva, Osmond respondió: “No hay sospecha de actividad delictiva per se, pero la RCMP está tomando medidas iniciales para evaluar si seguiremos o no por ese camino”.

Antes de que la policía anunciara que investigaría, los investigadores de seguridad dijeron que los familiares de los fallecidos estaban a bordo del barco de apoyo principal de Titan.

Kathy Fox, presidenta de la Junta de Seguridad en el Transporte de Canadá (TSB), dijo en una conferencia de prensa separada: “Hay miembros de la familia en el barco. No voy a compartir el contenido de ninguna entrevista porque, al igual que las grabaciones de voz, el contenido de las entrevistas con testigos está protegido por la ley canadiense”.

“Cualquiera puede imaginar que es difícil, las circunstancias en las que han estado los últimos días y tenemos que entender que eso va a afectar… particularmente a las familias que han perdido a sus seres queridos”, dijo Fox.

