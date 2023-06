¿Qué puede pasar con el Grupo Wagner después del alzamiento contra el Kremlin?

Durante el fin de semana, los mercenarios del Grupo Wagner se levantaron en rebelión contra el gobierno de Vladimir Putin, liderado por Yevgueni Prigozhin y el descontento de sus hombres con el Kremlin y el ministerio de Defensa ruso, causado por irregularidades en la batalla de Bajmut y el bombardeo contra varias unidades mercenaria.

Aunque en menos de 48 horas el levantamiento militar fue suspendido con ayuda del gobierno del bielorruso, Alexander Lukashenko, el principal aliado de Moscú desde el punto de vista político, ideológico y militar. Tras estos hechos, se prevé la desaparición, al menos en Rusia y Ucrania, de esta empresa militar privada con tentáculos en África, Oriente y presuntamente en países aliados de Rusia en Suramérica.

El Consejo de Seguridad Nacional y Defensa de Ucrania, aseguró que la disputa que sostuvo el gobierno de Vladimir Putin debido al alzamiento del grupo de mercenarios Wagner es el inicio de desmantelamiento del sistema del presidente ruso. “La debilidad de Rusia es evidente (…) “Cuanto más tiempo mantenga Rusia a sus tropas y a sus mercenarios en nuestras tierras, más caos, dolor y problemas se creará a ella misma”, dijo el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski en su primera reacción pública al alzamiento de los rusos.

#AHORA | Movimiento militar en Rostov del Don, Rusia, trás el alerta de las fuerzas de seguridad contra el Grupo Wagner.#AHORA | Inusual movimiento de vehículos militares en algunas ciudades de Rusia. pic.twitter.com/5Pvru3MjnZ — Noticias de Ucrania 24 horas (@UKR_token) June 23, 2023

¿Qué puede ocurrir con los Wagners?

El acuerdo alcanzado entre Rusia y los mercenarios, que tuvo la garantía de Lukashenko, establece que Prigozhin se iría al exilio en Bielorrusia sin ser perseguido penalmente por organizar la rebelión armada, mientras que sus hombres no tendrán ninguna consecuencia por este alzamiento de los soldados de fortuna. Aunque, no se conoce el paradero del líder mercenario y no se tiene confirmó que ocurrirá exactamente con su organización.

Durante la noche del sábado, Prigozhin y sus combatientes decidieron regresar a sus bases luego de acercarse a 200 kilómetros de Moscú para “evitar un derramamiento de sangre”. Esto ocurrió luego de que el líder mercenario sostuviera una reunión con el presidente de Bielorrusia y el principal aliado de Putin, Alexander Lukashenko.

Pese a que, Putin ha desarmado y neutralizado al grupo mercenario, que a sido clave para las campañas en el frente ruso contra los ucranianos apoyados por occidente, algunos países ven que la acción del Kremlin y los hombres del Wagner demuestran las divisiones en el campo de batalla de la invasión.

🇷🇺 | Video que muestra bengalas de un helicóptero KA-52 desviando un misil antiaéreo Wagner. pic.twitter.com/JG6dwRcyhi— Alerta News 24 (@AlertaNews24) June 24, 2023

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, consideró que se demuestra las divisiones que existen en el seno del campo ruso debido a la fragilidad de sus ejércitos y de sus fuerzas auxiliares. Además, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, afirmó este que lo sucedido en Rusia representa una oportunidad para Ucrania y su contraofensiva, que se ha desplegado lentamente en las últimas semanas.

Con información de EFE

