Ecuatoriano pide visa humanitaria para despedirse de su bebita de 16 meses que murió luego de que madre la dejara sola para irse de vacaciones a Puerto Rico

El padre de la bebé de 16 meses que murió en Cleveland, Ohio, luego de que su madre la dejó sola por más de una semana en una vivienda para irse de vacaciones dijo que se enteró del fallecimiento a través de las noticias.

“Que la habían encontrado con heces, con orín, deshidratada al extremo”, declaró a Noticias Telemundo Henry García desde Ecuador.

“Yo nunca pensé que ella podía hacer eso. Imagínate, era mi sangre, era la sangre de ella”, agregó el progenitor.

El ecuatoriano conoció a Kristel Candelario a través de Facebook en el 2020 y mantuvieron una relación a distancia.

La boricua posteriormente viajó a Ecuador para conocer en persona a García.

La pareja luego vacacionó en República Dominicana. En esa travesía, Candelario se llevó a su hija mayor.

Cuando regresó a Estados Unidos, la boricua le notificó a García que estaba embarazada de Yailín. Pero, luego de haberla visto nacer, el hombre no pudo regresar a EE.UU.

Ahora, el sudamericano busca la manera de viajar al país para despedirse para siempre de la pequeña.

“Yo lo único que le pido a las autoridades de Estados Unidos es que si me pueden ayudar con una visa humanitaria para poder ir a ver el cuerpo de la bebé, darle cristiana sepultura y que pueda descansar en paz”, solicitó.

Personas que conocen a Candelario, de 31 años, revelaron a distintos medios que la mujer dejaba a la pequeña al cuidado de ellos por largos periodos de tiempo y que no le demostraba afecto a la niña.

“Cuando le preguntaba si iba a venir, ella nada más me decía, ‘en cinco minutos llego’; pero no llegaba en esos cinco minutos. A veces me la iba a recoger hasta las 12 de la madrugada”, relató la niñera Karol Flores a la referida cadena.

Candelario enfrenta cargos de homicidio agravado, asesinato, agresión criminal y poner en riesgo el bienestar de una menor.

La mujer dejó a la menor abandonada entre el 8 y el 16 de junio, periodo en el que estuvo de vacaciones en Puerto Rico y Detroit (Michigan), según informaron medios locales.

El Departamento del Alguacil del Condado de Cuyahoga reveló que cuando la mujer regresó de las supuestas vacaciones ese viernes encontró que la niña no respondía.