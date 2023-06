Joana Sanz cambia de opinión sobre las declaraciones de Dani Alves: “Yo no he dicho que no me importe más Daniel”

La modelo española y actual esposa del futbolista brasileño Dani Alves, Joana Sanz, volvió a hacer mención de las declaraciones que ofreció el histórico lateral del FC Barcelona y de los Pumas de la UNAM hace unos días con respecto al caso de presunta agresión sexual que lo tiene en prisión desde hace más de cinco meses.

Sanz ofreció una entrevista recientemente a la periodista Mayka Navarro, de ‘La Vanguardia’, donde detalló que Alves no tiene que pedirle perdón a la presuntaa víctima y que a la única persona a la que debe pedir perdón es a ella por ser la víctima de su traición.

“La ofensa es pública y ella merece esas disculpas públicas. Le agradezco todo lo que está haciendo por mí. La quiero y este tiempo en prisión he pensado mucho en nuestro matrimonio”, detalló en ese momento.

La pareja sigue en medio de su proceso de divorcio. (Photo by Mauricio Santana/Getty Images)

Foto: Getty Images

Luego de estas declaraciones diversos medios de comunicación del país europeo la volvieron a colocar en el medio de los reflectores a pesar de su deseo de mantenerse lo más alejada posible de la investigación que se realiza en contra de su esposo por haber cometido estos actos de agresión en el baño de la discoteca Sutton de la ciudad de Barcelona; este motivo la obligó a defenderse nuevamente sobre estos ataques en su contra.

“Quiero hablar una cosa, estoy muy cansada. Yo no he dicho que no me importe más Daniel. No he dicho que quiera alejarme de él. Nada más he dicho que no me importa lo que digan los medios de comunicación”, remarcó la modelo española.

“Quiero alejarme de esto, no de él. Estaré a su lado. Una relación es una cosa, pero él es mi familia. Son ocho años juntos, por lo tanto, estaré a su lado. Guste o no guste. Dejen de hablar de la vida de los demás”, concluyó Sanz al hacer referencia sobre la situación que le originó enfrentar una grave crisis personal.

Recordemos que la todavía esposa de Dani Alves se mudó recientemente a la ciudad de Madrid para intentar escapar de las constantes persecuciones de la prensa para conocer detalles sobre lo que estaba atravesando con Alves.

