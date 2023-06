Las tres partes de la investigación internacional sobre la implosión del sumergible de OceanGate en medio de exploración a los restos del Titanic

La investigación de la Junta Marina anunciada por la Guardia Costera de Estados Unidos es solo una de las que busca determinar las causas y circunstancias en las que el sumergible Titan de la compañía OceanGate implosionó en aguas del Atlántico mientras exploraba los restos del Titanic.

Las indagaciones además intentan establecer si en el proceso se violaron leyes.

En el caso de la iniciativa de la Guardia Costera, la activación de la junta es el nivel más alto de investigación que conduce la oficina, precisó el capitán Jason Neubauer en una conferencia este domingo.

A través de la pesquisa, la Guardia Costera no solo busca determinar las causas, también encaminar sanciones civiles o criminales de ser necesario.

“Mi meta principal es evitar que otra tragedia similar ocurra al hacer las recomendaciones necesarias para aumentar la seguridad en el entorno marítimo a nivel mundial”, especificó Neubauer.

Adicional a este proceso, las autoridades canadienses examinan el Polar Prince, nave nodriza del Titán. Investigadores revisan las grabaciones de voz y material adicional en el interior de la embarcación que regresó el sábado al puerto de St. John, en Terranova. El Polar Prince depositó el sumergible en el océano para el descenso.

Expertos ingresaron a la nave para recolectar información de varios de sus sistemas de grabación, detalló Kathy Fox, encargada de la Junta de Seguridad en el Transporte de Canadá.

Paralelamente, la Real Policía Montada de ese país (RCMP) examina la posible violación de leyes criminales, federales o provinciales.

“No hay sospecha de actividad criminal per se, pero la RCMP está tomando los pasos iniciales para determinar si vamos o no por ese camino”, indicó el superintendente Kent Osmond durante el fin de semana según el informe de la cadena CNN.

Al momento, los equipos se enfocan en la recuperación de escombros en el suelo marino. El jueves pasado, cuando se anunció la implosión y la muerte de los cinco tripulantes del sumergible, expertos recuperaron restos a unos 1,600 pies de la proa del Titanic.

Debido a la distancia calculada, las autoridades descartaron que el sumergible halla chocado con los pedazos del trasatlántico.

Sin embargo, no hay conclusiones sobre qué causo la implosión y en qué momento.

Los viajeros perdieron comunicación con el exterior aproximadamente una 1 hora y 45 minutos después de haber iniciado la inmersión.

Las investigaciones sobre el siniestro se han visto matizadas por testimonios de exempleados de OceanGate y de otros individuos y entidades sobre los riesgos de seguridad de la nave y los avisos ignorados para que fuera sometida a más pruebas de resistencia.

