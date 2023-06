Neoyorquinos salieron a votar en primarias municipales dominadas por masivo ausentismo

“Poca gente”, “muy poca gente”, “casi nadie”, “por aquí no ha venido ni un alma”, fueron algunas de las expresiones con las que neoyorquinos en puestos de votación en varios distritos de la Gran Manzana se refirieron al panorama que se vivió este martes 27 de junio en las elecciones primarias de la Ciudad de Nueva York.

Y es que a pesar de que el padrón electoral municipal cuenta con más de 4,592,628 votantes activos registrados, (3,101,902 demócratas y 464,125 republicanos), el ausentismo fue el gran protagonista de la jornada, según comentarios de votantes y asistentes de sitios de votación, impresión que a lo largo del día fue corroborada por la propia Junta Electoral de la Ciudad.

De acuerdo al órgano electoral neoyorquino, hasta el medio día, y tras seis horas de abiertas las urnas, apenas 39,000 neoyorquinos habían ido a sufragar a los puestos de votación, alcanzando un total de 83,903, votantes, incluidos los 44,611 que ejercieron su derecho durante los días previos,en las llamadas votaciones anticipadas; 26,000 neoyorquinos más votaron entre el mediodía y las 3:00 PM, elevando el total de seufragantes a 110,175.

“Yo vine a votar hoy porque de camino al trabajo unos voluntarios de una candidata que a mi me gusta en Astoria me abordaron y me recordaron que había elecciones, o si no, la verdad creo que ni por enterado me hubiera dado”, aseguró el colombiano Alexander Martínez, quien admitió que cuando sufragó era el único votante el el puesto de votación de Queens.

El neoyorquino reconoció que no ve las elecciones locales con mucho interes, aunque tiene claro que de estos comicios dependen las decisiones que se tomen en la Ciudad sobre el futuro político de la Gran Manzana.

“Creo que nos falta educarnos más sobre esta responsabilidad, porque no es que uno no sepa que esto es importante, sino que a veces uno piensa que no tiene caso salir a votar por asuntos municipales y solo ve importante cuestiones de presidente, lo que reconozco, es un pensamiento que está muy mal”, agregó el votante.

Leonor García, quien también acudió a sufragar en el condado de Queens, mencionó que nunca había visto las urnas tan vacías y culpó en buena parte a la falta de información sobre los comicios.

“Yo sé que los candidatos mandan publicidad a la casa y a uno hasta le mandan mensajes de texto, pero creo que hace falta que los políticos se acerquen más a las comunidades y nos informen a los votantes sobre sus propuestas para que nuestro voto tenga más poder”, dijo la mexicana, advirtiendo que incluso la candidata por la que pensaba votar ya no aparecía en su tarjetón, esto debido al cambio que tras el Censo sufrieron algunos distritos electorales que presentarosn cambios de límites.

Theo Oshiro, codirector ejecutivo de Make the Road Action, organización que estuvo muy activa informando a los vecindarios sobre candidatos en las contiendas, advirtió que votar por aliados de las comunidades, es fundamental para lograr los cambios que se necesitan en la Gran Manzana.

“Las elecciones de junio presentan una oportunidad clave para reelegir a miembros progresistas del Concejo Municipal que luchan por transformar a nuestra ciudad y crear una ciudad justa y equitativa para todos los neoyorquinos. Los candidatos que respaldamos tienen un amplio historial de lucha y apoyo a nuestras comunidades y de enfrentarse al Ayuntamiento cuando su liderazgo se desvía”, dijo el defensor de comunidades vulnerables de la Gran Manzana. “Podemos contar con estos miembros del Concejo para luchar para restaurar los recortes en la educación, apoyar a los solicitantes de asilo, invertir en la alfabetización de adultos y otros servicios vitales, proteger los derechos de los trabajadores, sacar a la policía de las escuelas de nuestros hijos y más”.

Jennifer Gutiérrez, actual concejal por el Distrito 34, en Brooklyn, quien busca su reelección en el cargo, advirtió que es necesario que aquellos neoyorquinos que pueden ejercer su derecho al voto no se queden a un lado y que se manifiesten en las urnas para poder empujar con fuerza proyectos que necesitan echar a andar en la ciudad.

“Sé que juntos podemos ganar la lucha por el Universal Child Care en Nueva York. Podemos asegurarnos de que nuestras escuelas estén completamente financiadas y podemos exigir que nuestra ciudad invierta para abordar la crisis climática. Pero para hacer eso, necesitamos de todos ustedes”, dijo la política de origen colombiano.

El propio alcalde de Nueva York, Eric Adams, quien ejerció su derecho al voto en la escuela P.S. 81 Thaddeus Stevens en Dekalb Avenue, en Brooklyn, aprovechó para hacer un llamado a los neoyorquinos para que levantaran su voz, a través del sufragio. “Salgan y voten. Necesitamos sus voces, Ciudad de Nueva York. Voten”, dijo el burgomaestre al referirse a la jornada electoral, en la que hubo contiendas en múltiples distritos políticos del Concejo Municipal, al igual que comicios por las Fiscalías de Queens y El Bronx, donde sus titulares, Melinda Katz y Darcel Clark, buscan la nominación demócrata para seguir en sus cargostras las elecciones generales del próximo 7 de noviembre, y pulsos entre candidatos a jueces civiles.

Un detalle que vale la pena destacar en las primarias municipales, es que no en todos los distritos hubo comicios, pues la amplia mayoría de las 51 sillas del Concejo Municipal, donde los actuales titulares buscarán la reelección en noviembre, no tuvieron rivales. y aunque en 21 distritos del Concejo hubo elecciones, en la vasta mayoría los sondeos señalaban favoritismos amplísimos, razón por la cual votantes como Julio Hernández aseguraron no salieron a sufragar.

“Para mí las elecciones son muy importante, y siempre estoy votando, pero por aquí en Washington Heights, ya sabemos que va a ganar la actual concejal Carmen de la Rosa, porque ha sido muy buena, porque es hija de la comunidad y porque el que la enfrentó no tiene opciones, entonces mi voto no va a hacer ninguna diferencia, por eso no salí, pero para novimebre juro que salgo a votar”, dijo el dominicano, quien también culpó a la lluvia por la baja afluencia. “Lo otro es que el día, especialmente en la mañnana y al medio día estuvo con lluviecita fea, y eso asusta a muchos que prefieren no salir a mojarse”.

Tras salir a votar, la fiscal de Queens, Melinda Katz, quien se puso a consideración de los votantes enfrentando al abogado defensor Devian Daniels y George Grasso, ex primer comisionado adjunto de la policía de Nueva York, la funcionaria judicial aseguró estar más que lista para seguir en su rol.

“Desde la creación de nuevos programas para salvaguardar nuestros derechos, hasta el enjuiciamiento bajo las leyes que redacté como legisladora para mantener seguras a las mujeres, siempre lucharé por ustedes”, comentó la Fiscal, quien recibió el respaldo del alcade Adams y la Gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul. “Orgullosa de haber emitido mi voto en afirmación de nuestro trabajo hacia el progreso, la seguridad y la equidad”.

En la contienda por la Fiscalía de El Bronx, Darcel Clark se enfrentó a la abogada defensora Tess Cohen, en una contienda muy observada, al igual que la del Distrito 9 de Harlem por el Concejo Municipal, donde tras la decisión de la concejal Kristin Richardson Jordan de abandonar sus aspiraciones, se desarrolló un pulso feroz en el que la asambleísta Inez Dickens se enfrenta al asambleísta Al Taylor y a Yusef Salaam, defensor de los derechos de los reclusos, y uno de los llamados 5 de Central Park, quien fue condenado injustamente siendo adolescente.

