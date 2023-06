Putin asegura que logró frenar una guerra civil en Rusia tras el alzamiento de Grupo Wagner

Este martes, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, aseguró durante su segundo discurso a la nación desde el alzamiento de los mercenarios del Grupo Wagner que los efectivos militares y servicios de seguridad de Rusia lograron frenar una guerra civil durante la rebelión armada. En este mismo discurso, el líder del Kremlin reconoció que el Estado ruso era responsable de su financiamiento.

De acuerdo a sus palabras, los hombres uniformados de los distintos organismos de defensa garantizaron el trabajo de los principales centros de mando, las instalaciones estratégicas, incluidas las de Defensa, la seguridad de las zonas fronterizas y la retaguardia de Rusia. “En esta situación difícil actuaron con precisión, coordinadamente, mostraron con hechos su fidelidad al pueblo de Rusia y a su juramento militar, mostraron su responsabilidad ante el destino de la patria y su futuro”, afirmó.

🇷🇺🚨El discurso completo con subtítulos en inglés pronunciado hoy por el presidente ruso, Vladimir Putin, ante las fuerzas de seguridad en la Plaza de la Catedral del Kremlin en Moscú. pic.twitter.com/9bQqQO3Qwz — Sarah Ilych♦️♥️🧸RIA Novosti (@Sarah83336937) June 27, 2023

Con respecto al financiamiento de los Wagner, el presidente ruso, afirmó que solo entre mayo de 2022 y mayo de 2023, el Estado ruso asignó unos $1,014 millones de dólares para el mantenimiento del Grupo Wagner. “El mantenimiento del Grupo Wagner corría plenamente a cargo del Estado, del Ministerio de Defensa y las arcas estatales“, dijo Putin en una reunión con militares rusos en el Kremlin.

Por su parte, el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, aseguró este martes que la reciente rebelión de los mercenarios del Grupo Wagner no fue relevante para Rusia, por lo que no debilitó la posición del Kremlin ni al presidente Putin. El presidente húngaro aseguró que Ucrania no puede ganar la guerra por el mero hecho que Rusia tiene más soldados a su disposición, por lo que Kiev debería buscar negociaciones de paz lo antes posible.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, calificó anteriormente el alzamiento de 24 horas como una humillación para el Kremlin, que evidenció además el desgaste de poder de Putin. “La debilidad de Rusia es evidente (…) “Cuanto más tiempo mantenga Rusia a sus tropas y a sus mercenarios en nuestras tierras, más caos, dolor y problemas se generará a ella misma”, dijo Zelenski en su primera reacción pública al alzamiento de los rusos.

Con información de EFE

