Alejandra Espinoza habló con Televisa Deportes y junto a ellos presumió el ser una mamá ‘futbolera’

Alejandra Espinoza conversó con Televisa Deportes en donde contó lo mucho que le encanta ver cómo su hijo Mateo entrega todo en la cancha. Y desveló que desde el momento en el que supo que estaba esperando un niño, se lo imaginaba así.

“Desde que supe que era niño me imaginé siendo una mamá futbolera”, dijo la protagonista de “Corazón Guerrero”.

“Cuando mi hijo tenía como 3 años lo metimos a clases de fútbol y aunque al inicio no le prestaba nada de atención, de pronto un día se le prendió el chip y ahora ya no piensa en otra cosa que no sea estar jugando. En la casa se desayuna, come y cena el fútbol”, dijo Alejandra.

Matteo también le dio declaración a Televisa Deportes y no sólo habló de su pasión futbolistica y de lo mal que juega su mamá, sino que también admitió que ésta siempre lo apoya desde la cancha y que se vuelva “loca” gritándole, cosa que lo hace tanto reír como decir: “qué vergüenza”.

El sueño de Alejandra es verlo debutar como futbolista mientras que el de Matteo es debutar, pronto, con las “Chivas Ralladas del Guadalajara”.

Muchas famosas, amigas de Espinoza, vieron esta entrevista que la conductora y actriz subió a su cuenta de Instagram y han reaccionado a tan divertida dinámica con mensajes como este: “Yo también soy una #soccermom ¡Arriba las mamás que gritamos como locas por nuestros hijos!”.

La actriz Karla Monroig también intervino con este mensaje: “¡Ay Matteo… cuándo veamos este vídeo en un par de años tu con la camiseta de las Chivas! 🙌🙌🙌. Ame la edición. ¡Felicidades Ale y Anibal! Han criado una belleza de niño”.

Sigue Leyendo más de Alejandra Espinoza aquí:

· Alejandra Espinoza muestra la nueva casa que ofrecerá a través de Airbnb

· Alejandra Espinoza causa preocupación por su delgada figura

· Alejandra Espinoza ve un talento muy marcado en su hijo