Dennis Rodman arremetió contra Larry Bird y aseguró que estaría “jugando en Europa” en el baloncesto actual

A pesar de tener más de 23 años retirado de la NBA, Dennis Rodman sigue siendo una figura polémica y esto volvió a quedar en evidencia con las últimas declaraciones a medios que realizó el jugador de baloncesto estadounidense.

“El Loco” conversó con el medio Vlad TV y arremetió contra el legendario Larry Bird luego que este habría dicho que podría derrotar a LeBron James en un uno contra uno. “Si Larry Bird jugara en esta era, pienso que él estaría en Europa”, dijo el cinco veces campeón de la NBA.

“Él estaría en algún lugar por allí (Europa). Su juego encajaba para Boston en esa época en los 80 y cosas así, pero en el mundo de hoy, no hay manera. No lo estoy despreciando porque él era un gran jugador en esa época como lo era yo, pero digo que no hay manera”, continuó Rodman sobre “Birdman”, tres veces campeón de la NBA con los Celtics (1981, 1984 y 1986).

En ese sentido, Rodman dijo que el serbio Luka Doncic, quien ganó recientemente el título de la NBA con los Denver Nuggets tras llevarse las finales ante el Miami Heat, es “mucho mejor” que Larry Bird.

A pesar de estas declaraciones del ganador del anillo de campeón en dos oportunidades con los Detroit Pistons (1989 y 1990) y tres con los los Chicago Bulls de Michael Jordan (1996,1997 y 1998), es innegable la trayectoria de Larry Bird en la NBA.

Detroit ganó a los Celtics tres de las cuatro series de playoffs en las que se enfrentaron entre 1988 y 1991. Aparte, Dennis Rodman también ganó a Bird las Finales de 1998 cuando el tres veces MVP entrenaba a los Indiana Pacers.

