Mejores aerolíneas del mundo en 2023, según SkyTrax

Los World Airline Awards 2023, de Skytrax, son considerados en la industria como los “Oscars de la aviación”. Este año, Singapore Airlines fue nombrada la Mejor Aerolínea del Mundo.

Singapore Airlines dominó los premios de viaje en primera clase, ganando los premios a la mejor primera clase del mundo, el mejor asiento de primera clase del mundo, las mejores comodidades de primera clase del mundo y obtuvo la primera posición como la mejor aerolínea de Asia.

La siete veces ganadora del prestigioso premio Aerolínea del año, Qatar Airways , ocupó el puesto número 2 en el mundo para 2023, con ANA All Nippon Airways en tercer lugar, Emirates cuarto y Japan Airlines en quinta posición, de más de 325 aerolíneas incluidas en los resultados de la encuesta.

El listado no se limita a las aerolíneas miembro ni a una elección de aerolínea preseleccionada, y cualquier aerolínea del mundo puede ser nominada.

Para esta selección no hay tarifas de participación, no hay pago para asistir al evento de premios y no hay cargos por el uso de los logotipos y resultados de los premios por parte de las aerolíneas ganadoras.

En este ejercicio los clientes toman sus propias decisiones sobre qué aerolíneas consideran las mejores, destacando la marca como los premios Passenger’s Choice Awards.

Los viajeros de todo el mundo participan cada año en la encuesta de satisfacción de pasajeros de aerolíneas más grande del mundo para decidir a los ganadores.

Se tuvieron en cuenta varios aspectos, que pueden evaluar los viajeros de distintas nacionalidades, así como accidentes, formación de pilotos, servicio y puntualidad, entre otros.

Más de 100 nacionalidades de clientes participaron en la encuesta 2022-2023. Este año, la ceremonia se llevó a cabo en el Salón Internacional de la Aeronáutica y el Espacio de París-Le Bourget.

Las mejores aerolíneas 2023:

Singapore Airlines Qatar Airways ANA All Nippon Airways Emirates Japan Airlines Turkish Airlines Air France Cathay Pacific EVA Air Korean Air

Otros ganadores en los premios 2023:

· Ana All Nippon Airways: Aerolínea más limpia del mundo,

· Indonesia Airlines: La mejor tripulación de cabina del mundo,

· Turkish Airlines: Mejor aerolínea de Europa,

· Scoot: Mejor aerolínea de bajo costo de larga distancia

· Aerolíneas Qatar: La mejor clase ejecutiva del mundo

· Japan Airlines: La mejor clase económica del mundo

Para conocer las 100 mejores aerolíneas del mundo 2023, ingrese aquí.

