Un empresario brasileño puso a Neymar Jr. en su testamento como único heredero de una fortuna de casi $200 millones de dólares

Según la revista Forbes, actualmente Neymar Jr. es el cuarto futbolista que más dinero gana en el mundo con casi $90 millones de dólares al año y su fortuna asciende a los $320 millones.

El astro brasileño además de lo generado dentro y fuera de la cancha podría sumar una nueva fortuna a través de una herencia de un desconocido. Pues un empresario brasileño se hizo viral al mostrar que en su testamento tiene a Neymar Jr. como único heredero de un gran patrimonio.

De acuerdo con el portal brasileño Metrópoles informó que Altemir Francisco Da Silva de 30 años, habría redactado el documento en el cual le deja al futbolista del PSG toda su fortuna, la cual está valuada en $200 millones de dólares.

El empresario tiene graves problemas de salud y al no tener ni esposa ni hijos, decidió dejarle todo su patrimonio al astro de la selección brasileña.

Neymar Jr. / Getty Images

“Me gusta Neymar, me identifico mucho con él. Yo también sufro de difamación y la relación que tiene con su padre me recuerda mucho a la mía, con el mío, que ya falleció. Pero, sobre todo, sé que no es un caza fortunas, algo un poco raro hoy en día”, comentó el propio Da Silva.

Además afirmó que al no tener familia directa prefiere darle su fortuna al jugador que a otras personas. “Odiaría que se las llevaran el Gobierno o familiares con los que no me llevo bien. Intenté enviarle el testamento a Neymar, pero no tuve éxito. También tengo algunos objetos y cosas de la familia”, explicó.

Por ahora Neymar no ha respondido ante este ofrecimiento. El jugador sigue definiendo su futuro de cara a la próxima temporada, pues el PSG parece querer buscarle una venta este verano, por lo que el delantero de 31 años podría tener un nuevo club.

