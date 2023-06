Walmart anuncia apertura de 70 nuevas farmacias en EE.UU. enfocadas en atención de personas con VIH

En el Día Nacional de la Prueba del VIH, Walmart anunció en su página web la apertura de 70 nuevas Farmacias Especializadas de la Comunidad (SPOC, por sus siglas en inglés) enfocadas en el VIH en diferentes lugares de todo el país, cada una elegida por su capacidad de tener un impacto entre los que más lo necesitan.

“Estas farmacias desempeñan un papel importante en la comprensión y el tratamiento de las necesidades especializadas de las personas de nuestras comunidades que viven con el VIH”, dice el comunicado del minorista. “Nuestro equipo de farmacéuticos, técnicos y trabajadores de salud comunitarios capacitados en VIH está dedicado a marcar la diferencia y ayudar a los pacientes a transitar su viaje de salud, eliminando las barreras a la atención de todas las formas posibles”.

De acuerdo con la información, este mes se están abriendo 70 SPOC en Colorado, Carolina del Norte, Texas, Virginia y Florida, con eventos de pruebas de VIH gratuitas.

Con esta decisión, Walmart dice que para fin de año, contarán con más de 80 SPOC abiertos en 11 estados.

Walmart destaca que tiene un historial de trabajo para erradicar el VIH/SIDA, además de empatía, pues las personas que encabezan este programa, como Aleata Postell, directora sénior de desarrollo comercial de farmacias especializadas, tiene una amiga de la familia que fue diagnosticada con VIH años antes de revelar el diagnóstico y buscar tratamiento, por lo que ahora tiene la oportunidad de mejorar la accesibilidad y la atención del VIH, tanto en su conocida como en las personas portadoras.

“En nuestro trabajo con la Fundación Elton John contra el SIDA , hemos aprendido mucho sobre la magnitud del problema: 1 de cada 3 personas que viven con el VIH en los Estados Unidos no recibe tratamiento regular contra el VIH”, dice el reporte. “Es por eso que estos SPOC son tan esenciales. Con 150 millones de personas que pasan por nuestras puertas cada semana, tenemos una oportunidad única de llegar a personas que de otro modo no tendrían acceso o no se sentirían cómodas buscando atención para el VIH”.

Los SPOC están ubicados discretamente dentro de una farmacia de Walmart, y ayudan a las personas que viven con el VIH a controlar todos los aspectos de su condición, justo donde compran sus artículos esenciales diarios.

“Nuestros farmacéuticos trabajan con los prescriptores del paciente para colaborar en un plan de tratamiento que sea mejor para ellos”, explica Aleata. “Nuestros farmacéuticos son una parte integral del equipo de atención de un paciente, y así es exactamente como se capacitan nuestros equipos de farmacia”.

Walmart señala que el próximo año, planea ampliar su enfoque a las enfermedades autoinmunes, incluidas las afecciones cutáneas, articulares y gastrointestinales.

