Demandan a cuatro asilos de ancianos en NY por robar $83 millones y someter a residentes a condiciones inhumanas

Las ley de Nueva York advierten que los propietarios de hogares de ancianos tienen la “obligación especial” de garantizar la mejor calidad de vida posible para los residentes, contando con personal suficiente para brindar atención y cuidado adecuados, al igual que buenas condiciones para los miles de adultos mayores que viven en ese tipo de instalaciones, pero no todos los sitios lo cumplen sino que incluso algunos descuidan a sus internos y los someten a condiciones inhumanas, defraudando de paso a miles de familias y contribuyentes.

Así lo acaba de revelar la Fiscal de Nueva York, Letitia James, tras demandar a cuatro ancianatos, en donde presuntamente propietarios, operadores y arrendadores de los hogares “tejieron una red de esquemas financieros fraudulentos”, con la que desviaron más de $83 millones, provenientes de contribuyentes, violando leyes de protección para los residentes e incurriendo en actos de negligencia, humillación, descuido y daños evitables contra adultos vulnerables.

“Los residentes de esas instalaciones se vieron obligados a sentarse durante horas en su propia orina y heces, sufrieron deshidratación severa, desnutrición y un mayor riesgo de muerte, desarrollaron infecciones y sepsis por úlceras de decúbito no tratadas y cuidado inconsistente de las heridas, sufrieron lesiones que les cambiaron la vida por caídas y muerte”, aseguró la Fiscalía en su denuncia. “Debido a la falta de personal, a menudo no podían ayudar a los residentes con las actividades básicas de la vida diaria, como ayudar a usar el baño, acostarse y levantarse de la cama, comer y mantener la higiene personal. Los timbres de llamada se ignoraban o no respondían de manera rutinaria, las comidas no se proporcionaban de manera oportuna y se extraviaban o robaban pertenencias personales, incluidos audífonos, dentaduras postizas”.

Los hogares bajo la lupa, propiedad y operados por la compañía Centers for Care LLC, y Kenneth Rozenberg y Daryl Hagler, que funcionan como Centers Health Care, son Beth Abraham Center for Rehabilitation and Nursing (Beth Abraham Center), en el condado de El Bronx, el Centro de Rehabilitación y Atención Médica de Holliswood (Centro de Holliswood), en el condado de Queens, Buffalo Center for Rehabilitation and Nursing (Buffalo Center), en el condado de Erie, y el Centro de Rehabilitación y Enfermería de Martine (Centro de Martine), en el condado de Westchester.

“Los hogares de ancianos están destinados a ser espacios seguros donde los miembros más vulnerables de nuestra comunidad reciban la atención y la dignidad que merecen. En cambio, los propietarios de Centers Health Care supuestamente usaron estos cuatro hogares de ancianos, y los neoyorquinos vulnerables que vivían allí, para extraer millones de dólares para su uso personal, lo que provocó que los residentes mayores y las personas con discapacidades sufrieran un dolor, negligencia, degradación y abusos desmesurados, e incluso la muerte”, aseguró la Fiscal James, quien instó a quienes hayan presenciado condiciones perturbadoras, de negligencia o abuso en cualquier hogar de ancianos de Nueva York, que lo denuncie y quien reveló que Se están realizando investigaciones adicionales en otros asilos en Nueva York.

“En lugar de cumplir con su deber legal para con los residentes de brindar la mejor calidad de vida posible, los líderes de los Centros y sus asociados aprovecharon todas las oportunidades para anteponer el beneficio personal al cuidado de los residentes”, agregó la jefe del ente acusador neoyorquino, quien busca además prohibir que los asilos de ancianos admitan nuevos residentes hasta que el personal cumpla con estándares apropiados, implemente un control financiero y un control de atención médica para desembolsar los fondos gubernamentales recibidos indebidamente.

En la demanda, resultado de una investigación de la Unidad de Control de Fraudes contra Medicaid (MFCU) de la Oficina de la Fiscalía General (OAG), se alega que los propietarios y operadores de hogares de ancianos tomaron los más de $83 millones en fondos de Medicaid y Medicare para “enriquecerse a sí mismos y a sus familias y socios comerciales, en lugar de utilizar los fondos para los fines previstos de proporcionar suficiente personal y la atención necesaria a los residentes”.

Dentro de los testimonios denunciados, la Fiscalía aseguró que una adulta mayor se cayó de su cama en Holliswood Center sin que recibiera un examen o tratamiento médico ni se informara a sus familiares, a quienes al visitarla les fue negado el acceso, por lo que su hija llamó a la policía, que con paramédicos la llevaron inconsicente al hospital, donde confirmaron una hemorragia cerebral causada por un impacto traumático que requirió cirugía de emergencia. Otro caso señala que un hombre en la unidad de demencia de Buffalo Center logró salir del lugar como un “zombi” y estuvo deambulando por la calle sin que el personal se diera cuenta.

La unión sindical 199SEIU, que agrupa a trabajadores de cuidado de salud, aseguró que urge continuar con investigaciones a asilos de ancianos alrededor de Nueva York, pues residentes vulnerables y cuidadores que trabajan en esas instituciones siguen brindando atención a residentes en condiciones muy difíciles, incluida la grave falta de personal y suministros limitados.

“Esperamos que esta demanda resulte en una inversión en atención de primera línea, que se necesita desesperadamente para nuestros neoyorquinos más vulnerables y mayores”, dijo Yvonne Armstrong, vicepresidenta ejecutiva de atención a largo plazo del sindicato 199SEIU, al tiempo que advirtió que las acciones de la Fiscalía envían un mensaje contundente a los operadores de hogares de ancianos para que brinden la atención humana que los residentes pagan y merecen. “Como sindicato del cuidado de la salud, condenamos enérgicamente a cualquier operador de hogar de ancianos en el estado de Nueva York que haga un uso indebido de los fondos de Medicaid destinados a la atención de los residentes y los niveles adecuados de personal”.

Demanda contra asilos de ancianos en datos

4 hogares de ancianos en NY manejados por la compañía Centers for Care LLC están en la demanda de la Fiscal James

$83 millones habrían sido desviados de los hogares para enriquecimiento personal

Más de 1,000 ancianos, muchos latinos, afectados por la presunta defraudación

448 ancianos es el cupo en el hogar Beth Abraham Center de El Bronx

200 en Buffalo Center, en Buffalo

314 camas hay en Holliswood Center, en Queens

200 camas hay en Martine Center, en White Plains