Propietario de los New York Mets se muestra paciente ante la mala rancha del equipo y respalda la labor del manager

El rendimiento de los New York Mets en esta mitad de temporada no ha sido el esperado para un equipo que tiene la nómina más alta en todas las Grandes Ligas. Actualmente registran récord negativo de 36 victorias y 44 derrotas.

Sin embargo, el propietario de la franquicia Steven Cohen ofreció una rueda de prensa este jueves en la cual dio un espaldarazo tanto al manager Buck Showalter, como al gerente general Billy Eppler a pesar del mal momento del equipo de Queens.

“Obviamente empezamos con grandes expectativas. Pero así estamos. La temporada no ha terminado. Estoy preparando a la gerencia para todas las posibilidades”, comentó Cohen en la rueda de prensa.

Buck Showalter, manager de los New York Mets / Getty Images

Por ahora la franquicia parece que apunta a realizar algunos movimientos antes de la fecha límite de cambios el próximo 1 de agosto. Esto para buscar la senda del triunfo en la segunda mitad de temporada y competir por un puesto en los playoffs.

Por ahora Cohen no piensa en despedir ni a Showalter ni a Eppler, considerando que hay que tener paciencia. “Soy una persona paciente. Todos quieren un titular. Todos quieren que diga, ‘Despide a éste, bota a aquel’. Pero ésa no es la mejor manera de llevar una operación. Si quieres atraer a buenas personas a la organización, lo peor que puedes hacer es tomar decisiones impulsivas. Con el tiempo, no vas a poder atraer al mejor talento. No quieres trabajar para alguien que tome ese tipo de decisiones”, explicó el propietario de los Mets.

Por ahora la novena de Queens se ubica en la cuarta casilla de la División Este de la Liga Nacional a 17 juegos de los Atlanta Braves, quienes lideran la División. Cohen ve al equipo como un proyecto a largo plazo y a pesar de la ansiedad de los fanáticos por conseguir victorias, el dueño intentará levantar la situación sin decisiones abruptas.

“Conozco a los fans y quieren que pase algo. Lo entiendo. Pero, a veces, es mejor no hacerlo, pensando en el objetivo a largo plazo“, cerró Cohen.

