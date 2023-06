Ana Bárbara se despide de Talina Fernández: “Te amo hasta al infinito y más allá”

Si hay una artista que puede presumir que fue cercana a doña Talina Fernández es Ana Bárbara, por eso no es de extrañarse que le haya dedicado un enorme mensaje de despedida luego de enterarse de su lamentable fallecimiento.

A través de su cuenta de Instagram, la cantante compartió un video en el que muestra los distintos momentos en los que pudo convivir al lado de “La Dama Del Buen Decir”, desde los inicios de su carrera hasta convertirse en la esposa de su yerno.

“Quién me iba a decir que en mi camino tu presencia tendría un gran impacto. Tanto ha sido lo vivido, que hoy que te me vas me queda en mi corazón un vacío, tu paso por este mundo te lo bendigo. Te extrañaré, sí, pero imagino tu alegría y mis grandes momentos contigo serán mis aliados. Te amo hasta al infinito y más allá”, escribió Ana Bárbara.

Para finalizar, la intérprete de canciones como “Bandido” y “La Trampa” aseguró que le consuela saber que doña Talina finalmente pudo reencontrarse en el cielo con Mariana Levy, su hija, a quien perdió en el 2005 por un infarto agudo.

Más famosos se despiden de “La dama del buen decir”

Erika Buenfil y Lucero, entre muchos otros, publicaron en Twiter algunas fotografías en las que aparecen junto a la periodista fallecida a los 78 años y así expusieron su tremendo pesar por la muerte de una de las figuras más queridas de la televisión mexicana.

“Lamento mucho la partida de una gran mujer, compañera, maestra y amiga: nuestra querida Talina Fernández. Descanse en paz”, escribió la actriz. Por su parte, la cantante puso “Cómo siento tu partida mi adorada Talina. Un mujerón, siempre divertida, inteligente, preparada, guapa. Señora encantadora. Descansa en paz, abrazando por fin a tu hija como tanto lo habías soñado”.

Como ellas también se manifestaron rostros importantes del mundo de la noticia de entretenimiento como: Adela Micha, Paty Chapoy y Lolita Ayala, además de los comentaristas deportivos Antonio de Valdés y José Ramón Fernández.

