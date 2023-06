Antonio Mohamed sale en defensa de Diego Cocca tras su salida de la selección Mexicana

Mucho se ha criticado la actuación que tuvo el director técnico argentino, Diego Cocca, mientras estuvo al mando de la selección mexicana los últimos par de meses debido a los negativos resultados que registró y que posteriormente originaron su destitución por parte de la Federación Mexicana de Fútbol (FMF).

Ante este hecho el entrenador de los Pumas de la UNAM en la Liga MX, Antonio ‘Turco’ Mohamed, decidió salir en defensa del antiguo estratega de los Tigres de la UANL durante una conferencia de prensa como parte de la previa que tendrá el equipo ante los Xolos de Tijuana en la jornada 1 del torneo Apertura 2023 de la Liga MX.

El Turco aseguró que la mala racha que tuvo Cocca en sus partidos internacionales ocurrió debido a que no tuvo el respaldo de la directiva; asimismo destacó que el argentino no fue el responsable de la mala organización que ya traía la selección mexicano bajo las órdenes de Gerardo Martino y tampoco fue el encargado de la eliminación del equipo azteca en el Mundial de Qatar 2022 celebrado a finales del año pasado.

“En decisiones de directivos no me meto, lo que sí estoy seguro fue que Diego Cocca no tuvo el respaldo que tenía que tener, eso está claro. Después lo que tenga que pasar, pasará. Tampoco Cocca no fue el culpable de que el equipo quedará eliminado del Mundial y que jugará mal, pero bueno siempre un culpable tiene que haber”, expresó el entrenador de los felinos.

Es importante recordar que Diego Cocca fue despedido de la selección mexicana el pasado 19 de junio luego de ser derrotado por el combinado nacional de Estados Unidos en Las Vegas como parte de las semifinales de la Nations League.

A pesar de quedarse con el tercer lugar de esta competencia tras vencer cómodamente a la selección de Panamá, el nuevo Comisionado de la Federación Mexicana de Futbol, Juan Carlos Rodríguez, decidió dejarlo fuera del banquillo y nombró a Jaime Lozano como el entrenador interino del Tri para participar en la presente Copa Oro 2023.

En cuanto al Turco Mohamed, se mostró bastante enfocado de encarar lo mejor posible este nuevo campeonato del fútbol mexicano con el que buscará registrar mejores números a los obtenidos en el torneo Clausura 2023 de la Liga MX; recordemos que Mohamed fue contratado por la directiva tras el despido de Rafa Puente Jr. y en los pocos partidos que logró dirigir por poco consigue la clasificación de los Pumas de la UNAM a la Liguilla.

Sigue leyendo:

–Alexis Vega sufrió un accidente de tránsito que activó las alarmas en Chivas de Guadalajara

–“Lionel Messi y Sergio Busquets vienen al Inter Miami a competir”, el Tata Martino ya tuvo su primer acercamiento con sus futuros jugadores

–Camilo Vargas muestra su compromiso con el Atlas FC: “Me debo a esta institución”