Christophe Galtier, entrenador del PSG, arrestado en Niza por presunto caso de discriminación y racismo

El París Saint-Germain está nuevamente en todos los titulares pero esta vez por las razones incorrectas. Christophe Galtier, quien aún es técnico del equipo parisino, fue detenido este viernes junto a su hijo John Valovic por estar involucrados en presuntos actos de discriminación y racismo.

De acuerdo a lo informado por Le Parisien, el entrenador del PSG se encuentra dando declaraciones junto a su hijo a la policía judicial de la ciudad de francesa de Niza tras ser denunciado por Julien Fournier, exdirector deportivo del OGC Nice, cuando Galtier dirigía el equipo en la temporada 2021-2022.

La investigación, reseña Le Parisien, comenzó el pasado 13 de abril tras filtrarse una serie de correos electrónicos de Julien Fournier dirigidos a la dirigencia del OGC Nice, donde el exdirector deportivo habría expuesto lo que le dijo Galtier sobre el equipo: “Entonces me respondió que yo había que tener en cuenta la realidad de la ciudad y que, de hecho, no podíamos tener tantos negros y musulmanes en el equipo (…) Me habló de su deseo de cambiar en profundidad el equipo especificando también que quería limitar el número de jugadores musulmanes tanto como sea posible”, se lee en el extracto al que tuvo acceso Le Parisien.

Galtier ha negado las afirmaciones que se le atribuyeron en los correos filtrados (Foto: DENIS CHARLET/AFP via Getty Images)

“Estoy profundamente conmocionado por las afirmaciones que me atribuyen y que se han divulgado de forma irresponsable”, aseguró Galtier en una conferencia de prensa en ese entonces.

Varios de los afectados están siendo interrogados y en los próximos días se sabrá la decisión de la justicia francesa y si esta podrá tener incidencia en la carrera del técnico que al frente del PSG solo logró ganar la Ligue 1 pasada, a pesar de contar con jugadores como Kylian Mbappé, Lionel Messi o Neymar Jr.

La eliminación en octavos de final de la Champions League contra el Bayern Múnich sentenció definitivamente la continuidad del técnico francés y ahora el PSG tiene en la mira al español Luis Enrique.

