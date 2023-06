Exesposa de Félix Verdejo dice que toleró sus constantes infidelidades por costumbre; revela que sabía de traición con Keishla Rodríguez Ortiz

Por Carlos González

PUERTO RICO – Félix Verdejo intentó reparar la maltrecha relación que tenía con su expareja Eliz Marie Santiago Sierra los días previos a la desaparición de Keishla Rodríguez Ortiz en abril de 2021.

Santiago Sierra ocupó la silla de los testigos en el juicio que se lleva a cabo en el Tribunal Federal para el Distrito de Puerto Rico contra el exboxeador por el homicidio de Rodríguez Ortiz.

Verdejo y Santiago Sierra comparten una niña de cuatro años producto de la relación que comenzaron en diciembre de 2012, pero el amorío se fue desgastando por, según ella, “las constantes infidelidades”.

A pesar de que ella era consciente de la falta de lealtad de Verdejo, continuó a su lado “por la costumbre”. Sin embargo, eso cambió el 26 de abril de 2021.

“Ese día, usualmente salgo temprano para llevar a Miranda a la escuela, a veces él (Verdejo) se quedaba en la casa, a veces no. Ese día estaba. Cuando llegué a la casa se estaba bañando y él no se esperaba que regresara. Cuando llego, entro a la habitación y me percato que su teléfono estaba sonando. Lo tomo y veo unos mensajes. Unos eran de Keishla y otros de otras chicas. Eran mensajes íntimos, fotos, hablando de sexo y otras cosas”, declaró en una silenciosa sala del juez Pedro Delgado Hernández.

“Vi mensajes que le decía que me iba a dejar para estar con ella”, lamentó.

Santiago Sierra sostuvo que le reclamó a Verdejo, quien se defendió insinuando que sus contactos con Keishla eran espontáneos y limitados.

“Él me decía que era una relación momentánea. Que era una pu.. de caserío. Que como ella quería tener sexo, siempre decía que sí y la buscaba. Le dije que no iba a aguantar más infidelidades y se tenía que ir de la casa”, advirtió.

Santiago Sierra compartió que Verdejo suplicó por su perdón, pero sin éxito.

“Dijo que me amaba, quería estar conmigo y con Miranda. Muchas veces tuvimos una conversación similar. Muchas veces le había perdonado sus infidelidades. Le permití que se quedara en la casa porque me dijo que no tenía a donde ir”, indicó.

El Ministerio Público confrontó a Santiago Sierra con unos intercambios de mensajes con Verdejo por la aplicación WhatsApp. En los mismos, el expúgil intentó obtener la gracia de su ahora expareja.

“Nos reunimos para darme unas flores. Hablábamos lo necesario de Miranda, si la tenía que buscar. Cosas básicas”, sostuvo Santiago Sierra.

Según ella, estaba convenida que Verdejo continuaba en comunicación con Keishla a pesar de sus múltiples promesas para hacer lo contrario. De hecho, más temprano durante la sesión del jueves, la defensa de Verdejo insinuó que mantuvo relaciones sentimentales con otras dos mujeres y, además, tuvo conversaciones de coqueteos con la extenista Mónica Puig.

Santiago Sierra le escribió el 27 de abril de 2021 que “he tenido suficiente de tus mentiras. Logró su cometido, te tiene completa ahora que disfruten y vayan a todos sus viajes sin tener que estar escondidos más. Ellos viajaban, se quedaban en hoteles y socializaban en familia. Lo siento, pero no estoy más contigo y mucho menos considerando que medio mundo ha visto tu pene”.

Verdejo continúo implorando por una oportunidad, reclamando que estaba dispuesto a cambiar.

“Eliz nunca me había visto en esta situación pero vengo diferente con una sola oportunidad pensé que lo sabía todo pero veo que no si me das otra oportunidad serás una reina como mereces”, le escribió.

Santiago Sierra le respondió que solo estaba interesada en el bienestar de la hija que comparten.

“No soy el tipo de mujer que buscas y no seguiré siendo alguien solo para complacerte cuando al final del día buscas afuera lo que te doy. Igual te convertiste en el hombre que no quiero”, insistió.

Santiago Sierra, además, confirmó que el 29 de abril a las 10:46 a.m. Verdejo le envió un mensaje acompañado por una imagen.

“Mira lo que encontré en la guagua loca”, le escribió junto con una foto del cepillo de dientes de Miranda.

“Le respondí que lo botara”, dijo en corte.

Minutos después de ese mensaje, Verdejo llamó Santiago Sierra para compartirle que Keila Ortiz y Bereliz Hernández Ortiz se comunicaron con él procurando por Keishla.

“Me dijo que lo llamaron para decirle que Keishla estaba desaparecida y que estaba embarazada. Le dije que estaba trabajando, que cuando terminara con una clienta llamaba. Le devolví la llamada. Dijo que lo estaban llamando para decirle que Keishla estaba desaparecida. Le dije que no le creía nada y que iba a llamar a Bereliz. porque (Verdejo) siempre decía mentiras”, indicó.

Según Santiago Sierra, conversó con Bereliz, quien le confirmó que ese día Keishla no llegó a su trabajo en Carolina como de costumbre.

“Después de eso traté de comerme algo y me fui a mi casa”, cerró Santiago Sierra.

