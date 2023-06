Peso Pluma lanzó “Tulum”, una nueva canción en la colaboración con Grupo Frontera

Peso Pluma y Grupo Frontera decidieron unir su talento para grabar una canción que aspiran colocar en los primeros lugares de popularidad, pues ambos a traviesan por un gran momento.

Mediante sus redes sociales, tanto el “Rey de los corridos tumbados”, como la banda promotora del género regional mexicano, dieron a conocer la primicia que ya se encuentra disponible para descargar en distintas plataformas digitales.

La canción se llama “Tulum” y lejos de ser un corrido bélico se asemeja más a ser una cumbia norteña con esencia romántica.

El tema suena bastante pegajoso y se refiere a un tema desamor sobre una expareja que ya tiene otro hombre en su vida.

La fusión de las voces de Adelaido “Payo” Solís, cantante de la banda fundada en Texas, y de Hassan Emilio Kabande Laija, popularmente conocido como Peso Pluma, le brinda al tema musical una buena dosis de armonía.

A pocas horas de su lanzamiento, el video oficial de “Tulum” rebasó las 2.7 millones de reproducciones en YouTube y promete figurar en el Top 10 de éxitos musicales.

Cabe señalar que hace unos días, el “Doble P” lanzó su nuevo disco llamado Génesis y de inmediato su nombre volvió a figurar al frente de las preferencias musicales, demostrando una vez más que el jalisciense pareciera ser el “Rey Midas” de la industria, pues prácticamente todo lo que toca lo transforma en oro.

Lo más llamativo de su caso es que sus detractores lo critican por el tono de voz que emplea al cantar, lo cual ni a él mismo le agrada como reconoció recientemente en una entrevista.

“Mi voz nunca me ha gustado, jamás. Creo que a la gente le gusta porque es algo que no ven, pues es algo único. Para que algo te pegue no necesariamente tengo que ser una ver&# cantando”, señaló en el podcast “Disfruta el viaje”.

Con respecto al Grupo Frontera, también ha logrado destacar a niveles pocas veces vistos y prueba de ello es que también grabó la canción “Un x100to” en colaboración con Benito Antonio Martínez Ocasio, popularmente conocido como Bad Bunny.

