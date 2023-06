Wendy Guevara le roba un segundo beso a Nicola Porcella en el baño de La Casa de los Famosos México

Wendy Guevara y Nicola Porcella prometieron un beso cuando Sergio Mayer y Poncho de Nigris entraron al SUM hace una semana en La Casa de los Famosos México. Pagaron la deuda con el público y así sin más, ese fue su primer beso. Pero Wendy va acumulando besitos y hace unas horas en el baño le robó orto beso al peruano, con quien tiene una amistad bastante ardiente.

Dentro de la casa son ellos la pareja que está dando de qué hablar y es que las cámaras han podido ver cómo se buscan constantemente, se protegen y además están siempre entre caricias, bromas “pesadas”, conversaciones ardientes e intensas provocaciones que hacen que los fans suban de tono los mensajes que les envían en las redes sociales. “Estamos viviendo por Wendy y Nicola”, dice el público en el 24/7.

Pepison y Wencola

La Casa de los Famosos 3 contó con una amistad inesperada que se fue convirtiendo en la telenovela del puedo. Madison Anderson y Pepe Gámez entraron a la casa sin conocerse. Durante un tiempo mantuvieron la cortesía sin llegar a ser amigos. Las nominaciones constantes los fueron arrinconando de tal manera que terminaron juntos con Diego Soldano. Nació “La Resistencia” de estos tres dentro de la casa y la química entre Pepe y Madi desembocó en lo que hoy en día se conoce como “Pepison”, un romance que ni la producción de Telemundo logró captar, pero que el público catapultó en las redes sociales.

Hoy, La Casa de los Famosos México cuenta con una versión “reloaded” con Wendy Guevara y Nicola Porcella, porque al igual que Madison y Pepe, están en el mismo cuarto. La única diferencia es que estos dos de entrada se volvieron aliados.

Wendy dentro de la casa prácticamente se lleva con todos, pero “su nido” es el cuarto Infierno. Bromea y pelea por igual con todo su team y con sus compañeros, sin embargo con Nicola parecen tener un imán que los une y los arrastra a los momentos más intensos dentro de la casa. No les importan las cámaras y así, en medio de todos y frente a todos hablan de temas muy íntimos. En una novela de época los llamarían “licenciosos”. Hay mucho erotismo alrededor de esta amistad. Y a diferencia de Pepe y Madison aquí ya hemos visto dos besos entre ellos.

“Wencola” nació así. Son un hecho ante el público y aunque en ocasiones lo nieguen, entre ellos hay química y les gusta el “juego peligroso” con el que viven dentro de la casa. Como con “Pepison” los fans están disfrutando de esta versión casi “hard**r*” entre la mexicana y el peruano. View this post on Instagram A post shared by LA CASA DE LOS FAMOSOS (@realitylcdlf)

Aquí sí es más factible que Nicola gane el líder y decida subir a Wendy a la suite con él. Pero si esto llega a pasar, nadie sabe si serán capaces de contenerse, detenerse o limitarse. Nicola en ocasiones se ve sobrecogido por la personalidad de Guevara, a tal punto de que cuando las cosas pasan, hasta él mismo se sorprende. Pero de que está disfrutando, está disfrutando, porque al final de cuentas él tanto como ella permiten que las cosas pasen, escalen y lleguen al punto de protagonizar un preludio o como dirían otros un “jugueteo sexual”, que a punta a más…

