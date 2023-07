Francisca disfruta de la playa usando un electrizante traje de baño azul

La dominicana Francisca ha salido a disfrutar del primer día del mes de julio desde la playa, un lugar ideal para pasar un sábado de esta época de verano. La conductora de ‘Despierta América’ por Univison presumió esta actividad a través de su cuenta de Instagram, donde posó con un traje de baño que resalta de buena manera sobre su piel.

En la foto mostrada Francisca luce un traje de baño de una sola pieza en un tono azul eléctrico. Esto lo complementa con un sombrero que la ayuda a cubrirse del fuerte sol que hace sobre la playa de arenas blancas y que puede presumirse que es en Miami, pues no hemos visto viajar a la dominicana.

Francisca luce una esplendorosa sonrisa, además de sus rizos muy bien definidos. Su cabello que ha crecido y los looks que actualmente está usando en su día a día para aparecer en las pantallas de Univison han cautivado a su público, luego de que en principio fuera duramente criticada tras su corte de cabello y la ropa que lució en varias oportunidades hace algunos meses.

Los internautas celebraron este plan de sábado que realiza Francisca en compañía de su familia, pues en sus historias pudimos verla junto a su pequeño Gennaro, quien el próximo 7 de julio cumplirá sus 2 años y seguramente veremos parte de lo que será esa celebración tan importante.

Recientemente, la dominicana apareció en ‘Despierta América’ con un traje de pantalón y saco blancos, con una camisa de rayas de cebra, en negro y blanco. Unos tacones finos negros y su cabello afro peinado con una raya lateral destacaron aún más esta vestimenta.

Los comentarios no pararon de llegar para llenarla de elogios por este look. “Solo puedo ver está con el traje blanco y la blusa de rayas blancas y negra, te queda perfecta, muy bella”, “BELLÍSIMA, qué delicada tu IMAGEN PERSONAL, luces muy delicada y excelente GLAMOUR”, “Francisca ese look te queda muy bien. Hermosa como siempre”, “@francisca tan bella como siempre” y “Te ves divina hoy con esa ropa” le dijeron a la dominicana y madre de Gennaro.

Sigue leyendo: