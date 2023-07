Gareth Bale sobre Cristiano Ronaldo: “Si ganábamos 5-0 y él no marcaba, entraba al vestuario y lanzaba las botas”

Además de ser una leyenda viviente del fútbol, una de las características que más resaltan en Cristiano Ronaldo es el de ser una bestia competitiva. Muchas son las anecdotas de sus compañeros, siendo la más reciente la que compartió el galés Gareth Bale en una entrevista en el torneo de golf BMW International Open Pro-Am.

El exfutbolista conversó con Martin Borgmeier para su canal de YouTube y reveló muchas cosas, entre ellas algunos recuerdos de cuando fue compañero del astro portugués en el Real Madrid, como algunos “berrinches” que hacía CR7 cuando no podía marcar gol.

“Fue un buen compañero y siempre tuvimos una buena relación. Estuvo bien, aunque tenía sus momentos. Por ejemplo, si ganábamos 5-0 y él no marcaba, entraba al vestuario y lanzaba las botas como si estuviera enfadado. Es como si ganas la Ryder Cup y te enfadas porque no has hecho un punto”, recordó Bale.

Sin embargo Bale aclaró que “Cristiano era una buena persona, nunca tuvimos ningún problema”. También aseguró que daba las gracias al equipo cuando ganaba los Balones de Oro.

Junto a Karim Benzema y Cristiano Ronaldo, Bale formó parte de la mítica “BBC”, uno de los tridentes de ataque más letales en la historia del Real Madrid y que le hizo frente a la también mítica “MSN”, el tridente de ataque del FC Barcelona que estuvo compuesto por Lionel Messi, Luis Suárez y Neymar Jr.

Bale, Benzema y Cristiano Ronaldo estuvieron juntos durante cinco años y levantaron cuatro Champions League, marcando la gran cifra de 442 goles en conjunto, según recogió el diario AS. Con la casaca blanca, Bale también ganó cuatro Mundiales de Clubes tres Ligas, tres Supercopas de Europa, una Copa del Rey y tres Supercopas de España.

Bale surgió del Southampton y su gran talento llamó la atención del Tottenham Hotspur que lo fichó por $ 16.38 millones de dólares en julio de 2007. Luego de seis temporadas en la Premier League, el Real Madrid desembolsó más de $ 110 millones de dólares en 2013 para juntarlo con CR7 y Karim Benzema.

El galés también anotoó un total de 106 goles en 258 partidos para convertirse en uno de los futbolistas más importantes en la historia reciente del Real Madrid.

