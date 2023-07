Cinco hispanos encabezan los rosters titulares del Juego de Estrellas de MLB: ¿Cómo han sido sus actuaciones en 2023?

Las Grandes Ligas presentaron el pasado sábado sus rosters para lo que será el Juego de Estrellas 2023, teniendo como particularidad que serán cinco los hispanos que conformen las alineaciones de la Liga Americana y la Liga Nacional el próximo 11 de julio en el T-Mobile Park de Seattle.

Ronald Acuña Jr., Luis Arráez y Orlando Arcia por la Liga Nacional y Randy Arozarena y Yandy Díaz por la Liga Americana comenzarán la fiesta del Juego de Estrellas que marca la breve pausa de mitad de temporada en las Grandes Ligas.

En el caso de Acuña Jr. fue el jugador más votado en la Liga Nacional todo gracias a la gran temporada que está teniendo el venezolano. En 83 juegos (al momento de esta nota) ha bateado para .336 con 112 hits, 21 jonrones y 39 bases robadas, números que al acumularlos antes de la mitad de temporada lo han hecho adueñarse de varios registros históricos.

El caso del venezolano Arráez es similar; La Regadera no ha parado de batear en su primera temporada con Miami Marlins al coquetear en lo que va de 2023 con los .400 de average (.389 al momento de esta nota), con 118 hits y 41 remolcadas.

Arráez apunta a convertirse en el primer bateador con .400 de average desde 1941. FOTO: Steph Chambers/Getty Images.

Por su parte Arcia ha sido también protagonista en el mejor equipo hasta la fecha de todas las Grandes Ligas: Atlanta Braves. Con ellos promedia .296 con 66 hits, 28 impulsadas y siete jonrones en el shortstop.

En la otra acera dos cubanos de Tampa Bay Rays serán los responsables de comandar la ofensiva del nuevo circuito: Díaz y Arozarena.

Randy Arozarena (R) y Yandy Díaz (L) han sido el motor de Tampa Bay Rays en 2023. FOTO: Sarah Stier/Getty Images.

Díaz acumula .318 de promedio con 12 HR, 39 remolcadas y 55 anotadas mientras que Arozarena ha disparado 84 hits para un promedio de .287 con 58 impulsadas y 53 anotadas en 293 turnos.

Todos ellos se unirán a un amplio repertorio de estrellas entre las cuales se encuentran Shohei Ohtani, Aaron Judge, Mike Trout, Freddie Freeman, Nolan Arenado y Mookie Bets, entre otros.

Mira los rosters completos del Juego de Estrellas 2023 aquí: Presenting your American League starters for the 2023 MLB All-Star Game!



Here are your National League starters for the 2023 MLB All-Star Game!

