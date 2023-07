Elefante regresa a Tailandia desde Sri Lanka en medio de acusaciones de maltratos

En un caso que ha dado la vuelta al mundo, un elefante tailandés que fue regalado a Sri Lanka en 2001 regresó a su tierra natal luego de una disputa diplomática sobre su presunto maltrato.

El elefante de 29 años llamado “Muthu Raja” llegó a Tailandia en un vuelo comercial valorado en 19 millones de baht, es decir, unos $540,000 dólares, organizado específicamente para su repatriación.

El gobierno tailandés insistió en recuperar el elefante después de que surgieron informes de su supuesta tortura mientras estaba alojado en un templo budista en Sri Lanka, según apunta hoy la cadena BBC.

El primer ministro de Sri Lanka se disculpó formalmente con el rey tailandés en respuesta al asunto, agregó la BBC.

El elefante Muthu Raja se ve dentro de una jaula antes de partir del zoológico Dehiwala en Colombo el 2 de julio de 2023. (Foto de ISHARA S. KODIKARA/AFP via Getty Images)

Muthu Raja, con un peso de unas 8,800 libras, fue transportado cuidadosamente a Chiang Mai dentro de una jaula de acero hecha a medida, acompañado por cuatro guías tailandeses y un cuidador del zoológico de Sri Lanka. El elefante se someterá a hidroterapia para tratar una lesión preexistente en su pata delantera izquierda.

Tanto Tailandia como Sri Lanka tienen a los elefantes en alta estima como criaturas sagradas. En 2001, la familia real tailandesa obsequió generosamente tres elefantes, incluido Muthu Raja, al gobierno de Sri Lanka para su uso en el transporte de reliquias religiosas. Muthu Raja fue confiado a un templo en la parte sur del país.

Las organizaciones de derechos de los animales alegaron que el elefante fue sometido a trabajo con un equipo maderero dentro del templo, lo que resultó en una dolencia en la pierna causada por una negligencia prolongada.

El elefante Muthu Raja se alimenta en el zoológico Dehiwala en Colombo. (Foto de ISHARA S. KODIKARA/AFP via Getty Images)

Rally for Animal Rights and Environment (RARE), un grupo activista con sede en Sri Lanka, pidió persistentemente a las autoridades tailandesas que intervinieran después de que sus intentos de obtener una acción del gobierno de Sri Lanka no tuvieron éxito.

El fundador de RARE, Panchali Panapitiya, expresó su decepción con los funcionarios de vida silvestre de Sri Lanka por su falta de respuesta, ya que desacreditó al país, según el sitio web de la organización.

El ministro de Vida Silvestre de Sri Lanka, Pavithra Wanniarachchi, declaró que Tailandia insistió en el regreso del elefante después de que su embajador en Sri Lanka observara el deterioro de su salud durante una visita el año pasado.

Según la agencia AP, Muthu Raja sufría de dolores y abscesos cuando fue rescatado del templo en noviembre. Los activistas creen que algunas de las heridas fueron infligidas por su manipulador.

Después de su remoción, el elefante fue alojado temporalmente en el Jardín Zoológico Nacional de Sri Lanka, donde la mayoría de sus heridas se han curado desde entonces.

El primer ministro de Sri Lanka, Dinesh Gunawardena, se dirigió al parlamento en junio, lamentando los presuntos abusos sufridos por Muthu Raja y afirmando los esfuerzos para restablecer la confianza entre las dos naciones.

A la luz de las protestas de los activistas, el gobierno tailandés dejó de exportar elefantes al extranjero hace aproximadamente tres años, como destacó el ministro de medio ambiente de Tailandia, Varawut Silpa-archa, en junio.

