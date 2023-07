Critican a Cristian Castro por abusar de un filtro que lo hace ver demasiado joven en esta foto

Una imagen del famoso cantante mexicano Cristian Castro se volvió viral en las redes sociales por un peculiar detalle. Se trata de una foto en la que posa junto a Diego y Yanina Latorre. Atrás quedó la intención del artista de retratar un gran encuentro, ya que el posteo recibió fuertes críticas por el filtro que le aplicó, que convirtió a los protagonistas en prácticamente otras personas.

Rápidamente, la publicación tomó repercusión debido al curioso aspecto físico con el que se mostró el cantante luego de refinar sus rasgos con la edición digital, aparentando tener menos edad, pero también un color diferente de ojos y un bronceado más intenso. Esta acción repercutió en la pareja que aparece junto a él, que también lució irreconocible. Ante la lluvia de comentarios al respecto, el artista decidió limitar los mensajes en el posteo.

No obstante, la publicación se viralizó en Twitter y fue allí donde los usuarios tuvieron la libertad para analizar la imagen y dar su opinión. “¿Qué necesidad de retoque?”; “Esa foto es casi inteligencia artificial”; “Yo quiero saber cuál es el filtro que usó Cristian para mis fotos. ¿Alguien sabe?” y “No entiendo el sentido de poner filtros en las fotos, ¿Para qué subir una foto donde yo no soy yo?”, fueron algunos de los comentarios.

Cristian Castro le aprendió bien las mañas a La Vero!

Un filtro más y purifica toda el agua del océano. 😱😱😱 pic.twitter.com/jbsbsLUJ4r — El Chismecito (@elchicocriticon) July 4, 2023

Lo cierto es que poco se tardó en conocer la foto sin retoques de aquel encuentro, por lo que los rostros de los involucrados se ven totalmente al natural y la comparación entre ambas publicaciones fue suficiente para confirmar que evidentemente el cantante de “Azul” decidió mostrarse de otra forma, lejos de su imagen real.