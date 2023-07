David Beckham reveló como se enteró del fichaje de Lionel Messi por el Inter Miami

Es cuestión de días para que el Inter Miami anuncie oficialmente el fichaje de Lionel Messi. Hace poco uno de los propietarios del equipo, el exjugador David Beckham, reveló como se enteró que el argentino jugaría en el equipo del sur de la Florida.

El británico afirmó que la noticia tuvo mucha repercusión, más allá de que ya sabía que había negociaciones adelantadas; no se esperaba que el mismo Messi lo confirmara a la prensa. Beckham explicó como sucedió todo en una entrevista para The Athletic.

“Hace un par de semanas me desperté con alrededor de un millón de mensajes en mi teléfono. Pensé, ‘¿qué ha pasado? Normalmente no recibo tantos mensajes. Y de repente, escuché que Leo salió y anunció que vendría a Miami. Obviamente, no fue una sorpresa para mí”, explicó Beckham.

Lionel Messi y David Beckham /Getty Images

Beckham además afirmó que el fichaje de Messi por el Inter Miami era como una obligación del equipo hacia los hinchas, pues siempre quiso traer a los mejores jugadores al club.

“Siempre he dicho, desde el principio, que si tuviera la oportunidad de traer a los mejores jugadores a Miami, en cualquier momento de sus carreras, lo haría. Fue como una promesa”, comentó el copropietario del equipo.

Es por eso que apenas se abrió la posibilidad de que el actual campeón del mundo llegara al Inter Miami, Beckham no dudó en hacer todo lo posible para volverlo una realidad, hasta que lo consiguió y el argentino vestirá la camiseta de “Las Garzas”.

“Cuando escuché que uno de los mejores jugadores del mundo, si no el mejor, que lo ha ganado todo, que sigue siendo un gran jugador, todavía joven y sigue haciendo lo que hace, quiere jugar para mi equipo, es un gran momento para nosotros”, cerró el ex Manchester United y Real Madrid.

Sigue leyendo:

· Jorge Mas, propietario del Inter Miami, reveló cuánto va a ganar Lionel Messi por temporada

· El FC Barcelona tiene un acuerdo de pago con Lionel Messi hasta 2025

· Laporta está “convencido” de que conseguirán hacer los fichajes acordados con Xavi Hernández