La medicina de precisión me salvó la vida del cáncer; la Gobernadora puede hacer que más personas tengan la misma oportunidad

Sobreviví al cáncer en medio de la pandemia de milagro. Mis plegarias para poder pasar más tiempo con mi familia y conocer a mi primera nieta fueron respondidas con una pregunta, “¿quieres hacerte una prueba de sangre?” Se trataba de una prueba de biomarcadores.

En ese entonces mi cáncer de las vías biliares estaba en etapa 4 y se había esparcido a mis pulmones. No podía dar ni diez pasos sin perder la respiración y estaba atada a un tanque de oxígeno. Hasta perdí mi voz. Todo esto a pesar de las largas y desgastantes sesiones de quimioterapia. La verdad es que mi estado de salud iba empeorando y yo estaba perdiendo la esperanza de vencer al cáncer, una enfermedad que cobrará la vida de más de 31,000 personas en Nueva York tan solo este año.

“¿Quieres hacerte una prueba de sangre?” Al responder que sí di el primer paso hacia el tratamiento personalizado que me salvaría la vida.

Mis doctores me explicaron que los biomarcadores son señales de un proceso biológico normal, una enfermedad o función anormal. Los resultados de mi prueba de biomarcadores indicaron que mi tumor tenía una mutación genética y, por lo tanto, yo era candidata para un ensayo clínico dirigido precisamente a esa mutación. Sin dudarlo, me inscribí para participar.

Fue increíble. Para la segunda sesión yo ya me sentía mejor.

En este proceso aprendí que la investigación del cáncer ha permitido desarrollar la medicina de precisión o medicina personalizada que trata el cáncer específico de cada paciente, lo cual frecuentemente se traduce a mayores probabilidades de sobrevivencia, una mejor calidad de vida y potencialmente menos costos.

Pero para que los oncólogos puedan determinar cuál sería el tratamiento más eficaz para el paciente, necesitan realizar las pruebas de biomarcadores. Yo tuve la suerte de no tener que pagar por mi prueba de biomarcadores porque Medicaid la cubrió. De lo contrario, no estoy segura de que me la habría hecho.

Lamentablemente, en Nueva York, muchos planes de seguro médico, incluyendo planes de Medicaid, no cubren el costo de las pruebas de biomarcadores. Esto significa que un sinnúmero de personas podrían verse obligadas a asumir una deuda, o peor, a no obtener estas pruebas vitales. Los latinos y las personas de raza negra, al igual que los residentes de zonas rurales, estamos entre los más afectados.

Esta es una gran injusticia, especialmente cuando cerca del 60% de los medicamentos para el cáncer aprobados en los últimos 5 años requieren o recomiendan las pruebas de biomarcadores antes de su consumo. Además, el porcentaje de los ensayos clínicos, como en el que estoy participando, que implica el uso de biomarcadores creció del 15% in 2000 al 55% en 2018.

En otras palabras, sin las pruebas de biomarcadores, las puertas para muchos de los medicamentos y tratamientos más nuevos e innovadores se mantienen cerradas.

Recientemente, la Legislatura de Nueva York aprobó un proyecto de ley que contó con apoyo bipartidista y casi unánime para que todos los planes de seguro regulados por el estado, incluyendo

Medicaid, cubran las pruebas de biomarcadores medicamente adecuadas. Solo falta la firma de la Gobernadora Hochul para que se convierta en ley.

Por esta razón me uno a la Red de Acción contra el Cáncer de la Sociedad Americana contra el Cáncer para instar a la Gobernadora Hochul a que tome esta oportunidad para ayudar a que más personas — sin importar su raza, ingresos o tipo de seguro – puedan obtener las pruebas de biomarcadores y, por ende, tener un mejor acceso a los tratamientos personalizados que podrían permitirles vivir más tiempo y mejor.

Berta Pesantez es una madre de familia originaria de Ecuador. Ella fue diagnosticada con cáncer de las vías biliares en etapa 4 en septiembre de 2021. Gracias a que tuvo acceso a una prueba de biomarcadores, está recibiendo un tratamiento personalizado dirigido a una mutación genética en su tumor, lo cual ha mejorado su calidad de vida. En 2023, Pesantez se unió a la Red de Acción contra el Cáncer de la Sociedad Americana contra el Cáncer (ACS CAN) para abogar por que más personas tengan acceso a las pruebas de biomarcadores.