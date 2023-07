Río de Janeiro condecoró a Vinícius Jr. y bautizó una nueva ley antirracismo con el nombre del futbolista

O jogador de futebol Vinícius Júnior, craque do Real Madrid e da Seleção Brasileira, foi homenageado nesta quarta com a Medalha Tiradentes, maior honraria concedida pela Alerj, em cerimônia realizada no estádio do Maracanã.



Saiba mais 📲 https://t.co/k1vpC6ZMd6 pic.twitter.com/IQnddMSykt