Decidió el campeón del Mundo: Ángel Di María regresa al Benfica luego de 13 años

El futbolista argentino y actual campeón del Mundial de Qatar 2022, Ángel Di María, ha tomado una decisión sobre su futuro dentro del fútbol mundial y llegó a un contrato con el Benfica de Portugal para reforzar sus filas de cara a la venidera temporada; este hecho marca el regreso del ‘Fideo’ a este importante conjunto lusitano luego de 13 años de haber dejado sus filas.

La información sobre este contrato lo dieron a conocer las ‘Águilas’ a través de su cuenta en la red social Twitter en la que compartieron una fotografía de Di María portando los colores del equipo con el que jugó entre las temporadas 2007 y 2010 tras pagar la suma de $6 millones de dólares a Rosario Central para poder hacerse con sus servicios.

Di María llega actualmente como uno de los mejores jugadores de su posición en la actualidad tras conquistar la Copa del Mundo y justamente hará equipo con Nicolás Otamendi, otro de los jugadores que formaron parte de la Scaloneta que derrotó al combinado nacional de Francia en la final del máximo torneo de selecciones organizado por la FIFA.

La intención del Benfica en incorporar a Ángel Di María a sus filas se debe a que esperan que brinde experiencia y buen juego en la plantilla; asimismo desean aumentar el palmarés que alcanzó el Fideo de una liga portuguesa y dos copas de la liga en su primera etapa dentro de la organización. En dicha faceta dentro del Benfica el jugador argentino marcó 15 goles en 124 partidos y fue uno de los artífices del título de Liga en la que sería su última temporada en la capital portuguesa antes de ser firmado por al Real Madrid.

La salida de Di María de la Juventus de Turín no resulta nada extraño debido a que no pudo alcanzar ningún título con el equipo que se había consagrado como el más fuerte en Italia de la última década; un hecho similar le ocurrió cuando formó parte del Manchester United en el que no pudo lograr mayores resultados por los problemas internos que atravesaba el equipo.

A pesar que el jugador tiene 35 años y ya fijó que la Copa América 2024 será su última competencia con la selección de Argentina, todavía pretende mantenerse un par de años más dentro del fútbol europeo y consideró que el Benfica era el conjunto perfecto para lograr este objetivo debido a la unión que poseen de sus primeros años en el viejo continente.

