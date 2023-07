“Faltan piezas”: Xavi Hernández no da por cerrada la plantilla del FC Barcelona

El FC Barcelona tuvo algunas bajas importantes a final de temporada, como la de Sergio Busquets y Jordi Alba. Ahora en este mercado de fichajes sigue moviéndose para conseguir reemplazos y reforzar algunas zonas de cara a la próxima temporada.

Hasta ahora el equipo catalán solo ha incorporado dos jugadores: Ilkay Gundogan e Iñigo Martínez. Sin embargo Xavi Hernández, entrenador del equipo, comentó el pasado miércoles en una rueda de prensa que aún les falta seguir reforzándose.

“Hay que reforzarse, lo sabe el presidente, lo sabe Mateu Alemany, no hay que engañar a nadie. El mercado va a ser largo para ser lo más competitivo posible. Faltan piezas aún, no podemos engañar a la afición; el presidente está haciendo muy buena faena”, explicó el estratega español.

Ilkay Gundogan, uno de los nuevos jugadores del FC Barcelona / Getty Images

Los requerimientos de Xavi de cara a la próxima campaña son claros. El técnico necesita un pivote de primer nivel, al igual que lo era Busquets, y un lateral derecho. “Estamos en una situación complicada, ya lo he dicho siempre. Nos tenemos que adaptar al ‘fair play’ y a partir de ahí armar el equipo.

El exjugador del Barcelona también comentó sobre las opciones de reconvertir jugadores para que cumplan la función de mediocentro. “Tenemos muchas opciones pero no son naturales. Eric, Frenkie no son jugadores naturales para esa posición, nos tenemos que reforzar ahí”, recalcó.

Encantado con Gundogan

Hernández también aprovechó para hablar sobre una de las dos incorporaciones que han tenido hasta ahora, el mediocampista alemán Ilkay Gundogan, quien viene de ser campeón de la Champions League con el Manchester City y estará vistiendo la camiseta azulgrana las próximas dos temporadas.

“Es un jugador versátil en el medio campo nos ha dicho que viene a triunfar en el Barça. Nos ayudará muchísimo. Nunca me he encontrado a un futbolista que de primeras diga que no quiere venir. El fichaje de Gundogan es un ejemplo más. Tuve muchas charlas con él. Sueña con triunfar en el Barça y así me lo hizo saber“, comentó Xavi.

La Champions League como objetivo

Las últimas dos ediciones de la Champions League el Barcelona no ha podido avanzar ni siquiera de fase de grupos, este año la máxima competición europea parece ser el objetivo principal del técnico español, pues lo ve como un punto pendiente desde hace rato.

“La asignatura pendiente es la Champions. Tenemos ese ánimo de revancha. Falta ese salto de calidad. Los refuerzos que van a venir creo que mejorarán el plantel”, aseveró Xavi.

El entrenador sabe que el equipo culé no parte como un gran favorito, sin embargo pone el listón alto para conseguir alzar la sexta orejona del equipo catalán. “No somos favoritos, pero el objetivo es ganarla. Somos el Barça. No podemos decir a octavos. Hay que llegar lo más lejos posible. El listón tiene que ser lo más alto posible”, cerró Xavi.

