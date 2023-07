Comienza en Queens nueva regla sobre manejo de basuras de árboles y jardines pero residentes aseguran estar desinformados

Julio llegó con más calor para los neoyorquinos pero también trajo un cambio en la reglamentación del manejo de basuras, que comenzó hace un par de días, implementado por ahora solamente en el condado de Queens: a partir del 30 de junio, los residentes de esa parte de Nueva York ya no podrán mezclar desechos de árboles y jardínes con la basura regular.

Así lo recordó el Departamento de Sanidad de la Ciudad de Nueva York, tras mencionar la entrada en vigor del mandato municipal, que exige la separación de desechos de hojas, flores, ramas y jardínería de las bolsas que contengan otro tipo de desperdicios, tal y como ocurre con material reciclable como botellas, latas y plástico, que deben recolectarse en bolsas aparte.

La nueva regla de manejo de basuras busca que los desechos compostables, es decir que pueden servir para la producción de abono, no terminen siendo llevados a vertederos al estar mezclados con otro tipo de basuras, y por el contrario se le de un mejor uso.

Así lo explicó Vincent Gragnani, vocero del Departamento de Sanidad de la Gran Manzana, tras advertir que es la la primera vez que se requiere separar material compostable en la ciudad de Nueva York, en una iniciativa a la que se sumará el condado de Brooklyn en octubre próximo, El Bronx y Staten Island, en marzo del 2024 y Manhattan en octubre del próximo año.

“Un tercio de los 24 millones de libras de basura y reciclaje que recolectamos todos los días es compostable. Cuando ese material se envía al vertedero, emite metano, un gas de efecto invernadero mucho más dañino que el dióxido de carbono. Cuando recogemos este material como abono, lo convertimos en tierra o energía renovable y fertilizante”, aseguró el funcionario.

Gragnani manifestó que la nueva normativa forma parte del plan de compostaje en las aceras de la Administración Adams que miró a ciudades como Seattle, Portland, San Francisco y Toronto, Canadá, donde se ha implementado, encontrando que el manejo temprano en los desechos de hojas y jardines tiene un impacto positivo.

“Las personas separan naturalmente los desechos de hojas y de jardín, esos desechos no entran a la casa para luego volver a salir, no requieren un nuevo comportamiento, no son desagradables, es fácil, como el resto del programa, y hay gran tonelaje, lo que lo convierte en una operación exitosa, efectiva y rentable”, dijo el vocero del DSNY, al tiempo que advirtió que han estado educando a los neoyorquinos sobre las novedades, a través de correo, medios de comunicación y redes sociales, al igual que la divulgación a juntas comunitarias y organizaciones de base.

Sin embargo, en calles del condado de Queens, vecinos como Fanny Valero, quien vive en Long Island City hace más de 30 años, aseguran no tener “ni idea” del cambio en las reglas de basuras.

“La verdad no había escuchado nada. Ni en noticias ni en ningún lado, pero me parece buena idea para que cuidemos más el medio ambiente”, comentó la abuela colombiana, quien a pesar de apoyar el programa dejó ver un par de “peros”, al enterarse que quienes no cumplan las nuevas regulaciones se enfrentarán muy pronto a multas.

“Pienso que la Ciudad debería ir puerta a puerta a hablar del nuevo plan, porque muchos no sabemos nada. También deberían darnos bolsas gratis porque ahora vamos a tener que tener tres bolsas para la basura, una para las basuras de comida, otra para el reciclaje y otra para el mugre de los árboles, que en verano y otoño es mucho”, dijo la residente de Queens. “Tampoco me parece bien que pongan multas hasta que el programa no esté en toda la ciudad”, agregó, tras enterarse que la nueva regla no empezará en todos los condados.

Y es que del Departamento de Sanidad explicó que mientras más residentes de Queens se enteran del plan de compostaje, habrá un período de gracia de tres meses antes de que empiecen a aplicarse las primeras penalidades. El tiempo de advertencia, en el que solo habrá recordatorios, se llevará a cabo entre el 1 de julio hasta el 30 de septiembre, pero a partir del 1 de octubre vendrán las sanciones, que dependiendo el tamaño de las unidades de vivienda, variará entre $25 y $400 dólares, dependiendo del número de infracciones que se cometan.

Saúl Villalba, quien trabaja como conserje de un edificio en Astoria, Queens, aseguró desconocer la nueva norma y dijo que le implicará mayor trabajo no tanto a los residentes de apartamentos sino a los dueños de casas y a los encargados de edificios.

“A los que eso nos va a afectar ahora es a nosotros los super, porque vamos a tener que ha de estar revisando más las bolsas y separando más, pero pues ni modo, si esa ha sido la ley, es la ley”, dijo el ecuatoriano, quien reconoció que la iniciativa de compostaje es buena para la ciudad. “Por cuestiones del planeta está muy bien, solo que si no lo hacemos bien, vamos a tener multas y eso no le gusta a los dueños de los edificios”.

Celina Lizarazo, quien vive en Jackson Heights, Queens, también aseguró estar desinformada sobre la nueva regla y pidió a las autoridades de sanidad que expliquen mejor las nuevas medidas y que frenen las multas por lo menos por un año.

“Yo soy dueña de casa y a mí me toca hacer eso de las basuras, y me gusta mantener limpio, pero que tal ahora con todo lo que molesta Sanidad, les de por que si un inquilino puso hojas del patio en una bolsa nos multen. Esa parte me preocupa, más ahora que hay menos dinero”, dijo la salvadoreña. “Mejor que pase un año antes de multar y así le da a uno tiempo de enseñarle bien a todos los inquilinos”.

Programa de basuras compostables