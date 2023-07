Incendio en hospital de Nueva York: 6 heridos y 20 pacientes reubicados

Seis personas resultaron heridas esta madrugada cuando estalló un incendio en el sótano del Hospital Mount Sinai en el Upper East Side de Manhattan, que obligó además a trasladar a 20 pacientes que ya estaban recluidos.

Además muchas citas previstas para hoy están siendo reprogramadas. Se recomienda no visitar el hospital hasta nuevo aviso.

El incendio eléctrico estalló alrededor de las 12:40 a.m. del viernes dentro del sótano del hospital de 12 pisos ubicado en Madison Avenue cerca de East 101st Street, según el FDNY. Las llamas estuvieron controladas hacia las 3:50 a.m., informó New York Post.

Cuatro civiles y dos bomberos resultaron heridos en el incendio. De los lesionados, uno fue llevado al Weill Cornell Medical Center y otro al Lenox Hill Hospital. Los otros fueron atendidos en la escena.

En una declaración obtenida por ABC News, funcionarios del centro de salud dijeron que 20 pacientes que ya estaban recluidos debieron ser “transportados a áreas no afectadas del Hospital Mount Sinai”.

“El Sistema de Salud Mount Sinai quisiera expresar nuestra más sincera gratitud al personal de primera línea y al personal de primeros auxilios del FDNY”, agregaron.