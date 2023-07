El Subway de NYC abre el telón al vallenato y al merengue alternativo para entretener a millones de pasajeros

Un acordeón, $200 en efectivo y unas ganas “volcánicas” de vivir de la música fue lo único que trajo consigo a la ciudad de Nueva York el colombiano Alejo Portela, cuando hace dos años y medio despegó desde su natal Bogotá, buscando una vida mejor.

De inmediato, consiguió trabajo en un restaurante.

Pero a los pocos días, abandonó la cocina y decidió seguir su instinto tocando su sonoro instrumento en la estación del Grand Central del Subway, interpretando vallenatos, uno de los ritmos folklóricos de su país. Todo por su cuenta. Sin mayor información. Una historia que ahora empieza a dar un giro.

“Cuando empecé a trabajar en la cocina alrededor de freidoras y cuchillos. Entré en pánico. Pensé lo peor. Porque me imaginé la posibilidad que me podía cortar las manos o un dedo, que son fundamentales para hacer lo que yo amo. No lo pensé y me lancé a una aventura en las estaciones del tren. Ya no había ni con qué comer, el primer cheque del restaurante lo iba a recibir en 15 días”, contó Alejo.

Hoy este vallenatero, es uno de los 24 músicos y grupos musicales que recibieron permisos de la Autoridad de Transporte Metropolitano (MTA) para integrarse a su programa Música Bajo Nueva York (MTA MUSIC), luego de las audiciones realizadas la semana pasada.

Por tres años consecutivos, este programa que se inició en 1987, el cual requiere audiciones y la aprobación de un jurado calificador, había sido cancelado por los desafíos pandémicos.

Cuarenta artistas audicionaron este año. Ciento veintiocho se habían apuntado para buscar una oportunidad. Y un panel de 20 jueces conformado por profesionales de la música, evaluaron a los aspirantes con base a los criterios de calidad, variedad y adecuación para el entorno de tránsito.

Cada aspirante sólo tuvo un tiempo límite de cinco minutos para tocar en vivo ante el jurado.

Hace dos años y medio el bogotano, Alejo Portela llegó a Nueva York con su acordeón y el sueño de crecer como artista: “Esta ciudad siempre reconoce a quien viene a trabajar duro”. (Foto: F. Martínez)

Tocar y cantar sin temores

Es de destacar que este colombiano, cuando llegó buscando espacios para tocar y ganarse la vida, desconocía totalmente que de acuerdo a las reglas del sistema de transporte cualquier actividad en sus plataformas y accesos debe estar autorizada por la MTA.

También ignoraba que podía ser desalojado verbalmente por la policía. Y en el peor de los casos, recibir una multa. Nunca fue su caso.

Ahora, luego de la experiencia y todo un repertorio de anécdotas en el corazón de unos de los sistemas de transporte más icónicos del mundo, tiene bajo su manga la “carta” que le permite actuar sin temores.

“Me paré la primera vez, al lado de una escalera eléctrica a cantar con mi acordeón como si estuviera ensayando. El primer día, en las primeras horas, la gente se acercaba a preguntar qué tipo de música yo hacía. Vinieron las propinas.Y luego la certeza que prefería entretener a los pasajeros y asumir cada día con el riesgo de ser retirado de las plataformas. Pero hacer lo que quiero hacer: !música vallenata!”, destacó.

Cuando Alejandro transitó por los riesgos que implicaba expresar su talento de manera “informal” en el Subway, empezó a informarse de cómo lograr contar con un cartel oficial de artista de la MTA. Preparó su material, llenó su aplicación, esperó largos meses hasta que fue llamado a la audición el pasado 28 de junio.

Acudió a la audición con una versión propia del tema ‘Parranda en el Cafetal’ del famoso artista neogranadino Jorge Celedón que le permitió exhibir todas sus actitudes al frente de un instrumento musical que asegura forma parte de su vida y es un símbolo poderoso del folklore de su país.

“El Subway es una ventana universal. Es una gran plataforma para un artista, porque aquí se mueven personas de todo el mundo. Tocando acordeón, un día cualquiera, conocí a un productor que me invitó a participar en un concierto de mi ídolo Carlos Vives en Washington. Estoy muy agradecido de haber sido escogido. Creo que finalmente es un claro ejemplo que Nueva York siempre reconoce de alguna manera a quienes trabajan honestamente”, razonó.

Las audiciones para seleccionar artistas para el programa ‘Música bajo NY’ se hacen anualmente frente a un jurado de expertos. (Foto: Cortesía MTA)

Momentos de emoción en el Subway

La iniciativa MTA MUSIC tiene más de 350 artistas que exhiben expresiones artísticas de los cinco continentes, a lo cual se integra este exponente del vallenato, motivado además por el deseo de dar más proyección a este género que forma parte de su fibra artística pero también familiar.

Los artistas están programados en 43 ubicaciones en el gigantesco sistema de transporte, incluidas las estaciones del Subway y las terminales de trenes interurbanos y la terminal de ferry de Staten Island.

Los músicos actúan en lugares designados con un cartel de Music Under New York que presenta su nombre y el logotipo del programa.

Aunque en los hechos, fuera de la “sombrilla” de la autoridad de transporte neoyorquino, centenares de intérpretes y bailarines de todo tipo, son parte de la cultura urbana de entretenimiento de los viajeros. No solo en las plataformas, sino en los mismos vagones.

Los problemas podrían venir para los artistas, si por algunas razón obstaculizan el tránsito de los pasajeros o utilizan altavoces demasiado estridentes.

Para centenares de músicos trabajar de forma independiente, dando serenatas o exhibiendo cualquier talento en las estaciones del metro no es un hobbie. Es la única forma de ganarse la vida, una práctica que por décadas ya forma parte de la escena neoyorquina.

“Todos los pasajeros del metro recuerdan un momento en que los emocionaron y les ofrecieron un momento de alegría, emoción o calma, momentos que solo la buena música puede brindar”, comenta el presidente de NYC Transit, Richard Davey.

La banda ‘Afrodominicano’ dejará sonar su propuesta de merengue alternativo en una de las principales ventanas del mundo: El Subway. (Foto: Cortesía Surreal Films NYC)

Bienvenido el afrodominicano

De los 24 músicos seleccionados en la reciente audición, siete son representantes de la música latina. Y en este renglón se ubica la banda ‘Afrodominicano’, quien se alzó también como una de las agrupaciones seleccionadas para exhibir su talento ante millones de transeúntes en las próximas semanas.

Se trata de una agrupación de siete músicos que centra su repertorio en lo que se denomina soul afro caribeño que mezcla música tradicional de raíces folklóricas de la República Dominicana como perico ripiao, palo, merengue de orquesta, bachata con afro-beats, reggae, calipso, samba, funk, punk rock y otros ritmos caribeños.

La mayoría de las canciones son originales y son escritas por el líder de esta agrupación Adriano Brito y arregladas por la banda.

“Nuestra música golpea el alma, porque la lírica se refiere más allá del amor y el desamor a la experiencia de los inmigrantes de abrirse paso en esta ciudad, de la situación de nuestros países. Es música para poner a pensar. Es nostalgia y es emoción”, comentó Brito a El Diario.

Estos artistas ya conocen grandes escenarios de la Gran Manzana y la movida nocturna, pero ahora asumen como un gran reto ser recibidos en los espacios del metro, como una forma de dar a conocer esta fusión caribeña en la metrópoli que nunca duerme.

“Para nosotros es un honor haber sido escogidos por la MTA, para presentarnos en estos espacios y crear una ventana para proyectar la música alternativa dominicana. Además ya formamos parte de otros proyectos que iremos mostrando en el futuro”, dijo Brito.

Afrodominicano está conformado por siete músicos, todos de origen dominicano, a excepción del baterista que es europeo.

El Subway, el escenario del mundo: