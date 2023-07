Nueva York salvaje: mujer murió acuchillada en calle de El Bronx

Una mujer de 39 años murió violentamente al ser apuñalada anoche en una calle de El Bronx, según la policía de Nueva York.

Los oficiales que respondieron a una llamada al 911 por un asalto alrededor de las 9:35 p.m. del viernes encontraron a la mujer con heridas de arma blanca en el torso cerca de la intersección de White Plains Road y East 220th St. en Williamsbridge. Paramédicos la llevaron al Jacobi Medical Center, donde fue declarada muerta.

La policía aún no ha revelado el nombre de la víctima, en espera de notificación familiar. Tampoco hay indicios de un posible motivo del asesinato.

El video capturado después del ataque mostró sangre salpicada en una tienda en White Plains Road mientras la policía investigaba la escena debajo de la plataforma elevada del Metro, detalló Daily News.

En la víspera, el jueves también en el Jacobi Medical Center un joven de 28 años murió tras ser baleado en una calle de El Bronx.

La víctima caminaba con la ayuda de un bastón en E. 223rd St. cerca de Carpenter Ave. cuando un pistolero se acercó y le disparó en el costado, dijeron fuentes policiales. El herido dio unos pasos más antes de colapsar cerca del cementerio Woodlawn.

Los primeros en responder llevaron a la víctima al hospital, donde fue declarado muerto. Su nombre fue retenido pendiente de notificación familiar.

No se han realizado arrestos ni identificado sospechosos en ninguno de estos casos. Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.