Ciudad de Nueva York aloja temporalmente a menores migrantes en catres, violando requisitos de derecho a la vivienda

Defensores de personas sin hogar dicen que fueron informados de que niños y sus familias duerman en catres al estilo de una congregación dentro del salón de baile de un hotel de la ciudad de Nueva York.

La Coalición para los Desamparados y la Sociedad de Ayuda Legal dicen que la Ciudad les dijo que no cuentan con suficientes habitaciones de hotel para satisfacer las necesidades de los migrantes en las últimas dos semanas.

Docenas de familias migrantes con niños han estado durmiendo en catres con mamparas en el salón de baile del Hotel Watson en Manhattan, informaron los activistas.

Aunque dijeron que las familias duermen en catres durante aproximadamente una noche, tampoco no hay duchas disponibles ni se les permite albergar a los niños en entornos congregados de acuerdo a los requisitos del derecho a la vivienda.

Por su parte, en el Hotel Rooselvelt se hospedan en catres en su salón de baile, de acuerdo con Legal Aid and the Coalition, pero solo para hombres adultos solteros y parejas sin hijos, esto no viola las reglas, informó NBC New York.

“No es apropiado ni legal que la Ciudad albergue a familias con niños en entornos congregados. Se necesitan dormitorios privados para garantizar la privacidad de estas familias, para que las madres amamanten a los recién nacidos, para reducir cualquier transmisión de enfermedades infecciosas y para proteger contra la agresión sexual”.

“Los funcionarios de la ciudad han declarado que su plan actual es que estas familias no pasen más de una noche en entornos congregados y luego hagan la transición a lugares más apropiados al día siguiente“, expresaron las organizaciones en un comunicado conjunto e hicieron un llamado a la ciudad, el estado y el gobierno federal a hacer más.

Asimismo, un portavoz del Ayuntamiento reconoció la falta de espacio y reafirmó el llamado del alcalde Eric Adams para pedir ayuda al gobierno estatal y federal.

“Dado que la cantidad de familias con niños que llegan ha excedido nuestra capacidad, preparamos espacio en el salón de baile del Hotel Watson para proporcionar camas y separadores de privacidad para familias que no tienen otras opciones para quedarse una noche. Esto se ha utilizado para familias que llegan tarde, cuando la ciudad no tiene otras opciones y hemos sacado a las familias lo más rápido que hemos podido”, manifestó el vocero.

