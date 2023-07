Rudy Giuliani, ex abogado de Trump, sugiere que lo contraten para descubrir el origen de la cocaína hallada en la Casa Blanca

Rudy Giuliani, ex abogado del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, sugirió en una entrevista ofrecida a Newsmax el pasado jueves que deberían contratarlo para descubrir el origen de la cocaína hallada en la Casa Blanca por miembros del Servicio Secreto de EE.UU.

Giuliani dijo, en una entrevista ofrecida a Newsmax: “Por qué no me contratan y me dan un par de analistas de detección de mentiras, y un par de expertos forenses, y los atraparé“.

Asimismo, según información reseñada por el portal de noticias The Hill, Giuliani cuestionó a Karine Jean-Pierre, secretaria de prensa de la Casa Blanca, y la acusó de mentir al respecto de la cocaína hallada en la residencia presidencial.

Jean-Pierre aseguró que la cocaína fue hallada en una zona “muy transitada” de la Casa Blanca, en el Ala Oeste de la misma, y que dicha zona está abierta a grupos de turistas.

Asimismo, Jean-Pierre le dijo este viernes a un reportero que preguntar si la cocaína hallada en el Ala Oeste de la residencia presidencial pertenecía, efectivamente, a la familia Biden, era, a su juicio, “irresponsable”. Así lo reseñó The Hill.

“Preguntar algo así es, en verdad, increíblemente irresponsable. Ha habido mucho reporte irresponsable acerca de la familia, y eso debo denunciarlo. He sido muy clara: la familia Biden no estaba aquí. No estaban aquí. Estaban en Camp David“, aseveró Jean-Pierre en una rueda de prensa ofrecida en la Casa Blanca el pasado viernes.

“En primer lugar”, dijo Giuliani al respecto de las declaraciones de Jean-Pierre, “deberíamos averiguar quiénes fueron todas las personas que estuvieron en esa área. No es muy transitada. Eso es absurdo. La secretaria de prensa mentirosa lo hace ver como si fuera la Estación Grand Central“.

Finalmente, Giuliani aseguró que, a su juicio, es absurdo que los investigadores hayan sugerido que quizás nunca se sepa quién es el culpable. “¿Qué clase de seguridad tenemos en la Casa Blanca?“, se preguntó el ex abogado de Trump.

Por otra parte, Trump ya sugirió recientemente que el gobierno de EE.UU. conoce, efectivamente, de dónde vino la cocaína en la Casa Blanca, pero que esta información es ocultada al público.

“¿Dónde están las grabaciones de seguridad de la Casa Blanca? Como las que yo, abierta y felizmente, le di al retorcido de Jack Smith (fiscal especial que investiga a Donald Trump por el mal manejo de documentos clasificados). Estas grabaciones mostrarán rápidamente de dónde vino la cocaína en la Casa Blanca. Ellos ya saben la respuesta, pero probablemente no les guste“, dijo Trump, de acuerdo con información de The Hill.

