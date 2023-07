Óscar de la Hoya aplaude la decisión de Ryan García de convertirse en pupilo de Derrick James

El boxeador estadounidense, Ryan García, tomó la decisión de contratar a un nuevo entrenador que le permita mejorar su nivel competitivo luego de haber perdido su invicto en el combate que protagonizó contra Gervonta Davis; la intención de este cambio es mejorar su condición física y poder aumentar su poder en los golpes para las próximas peleas que enfrente.

Luego de haber despedido a Joe Goossen, el jugador decidió contratar al legendario Derrick James para cambiar drásticamente su condición y recuperar el nivel que tenía como uno de los mejores boxeadores de todo el mundo; lo interesante de este hecho es que fue aplaudido por el exboxeador y dueño de Golden Boy Promotions, Óscar de la Hoya.

Estas declaraciones las realizó Óscar de la Hoya durante una entrevista ofrecida a Fight Hub TV, donde el promotor expresó la felicidad que siente por la decisión que tomó Ryan García y le deseó el mayor de los éxitos en este nuevo proceso.

‘The Golden Boy’ también destacó que el pugilista necesita una figura de gran autoridad para que pueda ir con paso firme en su futuro y aseguró que Derrick James cumple con todas esas cualidades que le permiten ser el indicado para entrenarlo.

“Desde mi experiencia, él (García) necesita autoridad, necesita militares, necesita a alguien que le diga qué hacer y que no tenga miedo. Yo también tenía eso. El entrenador que más respetaba, el entrenador que me sacaba de la cama a las 4:30 de la mañana cuando no quería levantarme, era Floyd Mayweather Sr. Literalmente tiraría un balde de mal*** agua sobre mi cabeza para que pudiera despertarme, pero eso es lo que necesitaba”, comentó.

“Entonces, si su nuevo entrenador va a ser esa autoridad para Ryan, creo que Ryan es una esponja, quiere aprender. Así que me alegro de que tenga a Derrick como su entrenador, porque sé que estará allí haciendo restallar el látigo”, agregó Óscar de la Hoya.

Ryan García, de 24 años, se ha visto gravemente afectado tras la derrota ante Gervonta Davis el pasado mes de abril al subir hasta las 140 libras; tras este combate el californiano cosecha una marca de 23 victorias (19 de ellas por la vía del nocaut) y una sola derrota.

