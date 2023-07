“Ustedes son asquerosos, apestan”, mujer que tildó de “basura” a grupo de hispanos en medio de fiesta en piscina de complejo en Colorado dice que no es racista

La mujer que aparece en un video tildando de “basura” a una familia que realizaba un junte por el 4 de julio en la zona de la piscina de un complejo de apartamentos en Colorado, rechazo ser una racista y alegó que las imágenes fueron editadas de manera engañosa para hacerla parecer la mala de la historia.

En declaraciones al Daily Mail reseñadas este lunes, Blair Featherman, de 49 años, argumentó que fue ella la atacada por el grupo de mujeres.

“Yo he estado tratando de mantener silencio y no comentar sobre esto, pero estas son cosas que el video no muestra”, planteó Featherman al referido medio.

La consultora de arte insistió en que la grabación del incidente compartido en TikTok fue alterado para colocarla en desventaja.

“Yo no soy una racista. Fue editado engañosamente y organizado para contar una historia que no es verdad”, sostuvo.

Los hechos por los que apodan a la mujer la “Karen de la piscina” se reportaron en Alta Green Mountain en Lakewood.

En el material audiovisual, se escucha a la mujer lanzar insultos verbales al grupo que celebraba el “holiday”.

“Ustedes tienen una jodi** fiesta mexicana en una piscina“, expresa. “Basura”, añade.

Cuando Featherman se percata que está siendo grabada, intenta agarrar el teléfono y echarlo a un lado.

“No puedes hacer eso. Tú no puedes grabarme“, señala la estadounidense.

Featherman luego es captada en una silla de descanso mientras continúa su argumentación.

La presunta atacante procede a llamar “clase baja” a los presentes.

“Ustedes son asquerosos, apestan“, añade.

Según la mujer, el altercado inició cuando esta alegó que el grupo estaba violando las reglas del complejo porque había muchos invitados en la piscina.

Aunque Featherman admitió que debió haberse quedado callada, también relató que miembros del grupo la llamaron “blanca pu**”. Denunció además que una de las hispanas le jaló el cabello.

“Yo ya estaba teniendo un mal día”, reveló. “Pero esto ya era demasiado”, puntualizó.

