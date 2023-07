Galilea Montijo desata bajas pasiones mostrando tremendas curvas en ceñido enterizo

Como otras tantas veces, Galilea Montijo no se aguantó las ganas de mostrar el escultural cuerpo que mantiene en perfecta forma a sus 50 años. Esta vez, la conductora subió unas candentes postales a su cuenta oficial de Instagram que han causando revuelo entre sus más de 10.3 millones de admiradores.

En las imágenes que compartió hace unas horas la también actriz, se le puede observar posando de pie en el foro del reality ‘La Casa de los Famosos México’, mostrando tremendas curvas con un ceñido enterizo color tornasol que deja apreciar cada centímetro de su impresionante y voluptuosa figura.

“¡Ni Diablo! ¡Ni ángel! #lacasadelosfamososmx”, es el epígrafe que escribió la mexicana en las fotos que han generado 181 mil corazoncitos rojos y decenas de cometarios halagadores.

“Estás espectacular, divina”, “Pero que cosa más hermosa”, “Tremendo cuerpazo” y “No cualquiera luce así de bien a sus 50 años”, fueron algunos de los mensajes que le enviaron.

Desliza para ver las fotos

Previamente, Galilea Montijo provocó que varios de sus fans le dieran zoom a una postal en la que aparece modelando un vestido largo brilloso de impresionante abertura lateral con el que hizo alarde de sus torneados piernones de tentación. View this post on Instagram A post shared by GalileaMontijo (@galileamontijo)

