Kourtney Kardashian presume su embarazo en la playa con un bikini tigreado

Kourtney Kardashian, 44, está disfrutando su reciente embarazo. La mayor del clan Kardashian fue captada por los paparazzi tomando un día de sol en las playas de Hawái. Según expuso el The Grosby Group la celebridades poso a deleite con este elegante bikini de “animal print”. Pero en este viaje Kourtney no estaba sola, junto a ella estaban también el resto de sus hijos. Kourtney Kardashian disfrutó de una día de playa en familia y para ello viajó hasta Hawái. / Foto de Grosby Group.

Kourtney y Kim Kardashian

Recientemente las hermanas Kardashian, Kim y Kourtney dieron mucho de qué hablar gracias a uno de los episodios de su reality ‘The Kardashians’ emitido por Hulu. En este se ha podido captar la reconciliación entre hermanas luego de que ambas estuvieran señalándose constantemente por dizque robarse ideas familiar y del mundo fashion para comercializar.

Al final lo que le ha quedado claro al mundo es que ambas tienen resintimientos válidos en contra de la otra, pero que al final del día independientemente de todo siempre seguirán siendo hermanas. Lo bueno es que en esta ocasión ninguna gritó ni golpeó a la otra. La conversación fue serena y amena, tanto que hasta una de las productoras reaccionó al instante felicitándolas por haber sido tan cordiales y maduras en esta platica.

Showbiz resumió el conflicto de Kourtney contra Kim así: “Kourtney sostiene que tomó “referencias” de los archivos de Dolce Gabbana de los años 90 cuando llegó el momento de planear el atuendo para su gran día en Portofino, Italia, en mayo de 2022, y no le perdona a Kim que hiciera lo mismo cuando creó su colección en colaboración con los diseñadores en septiembre de ese mismo año para la Semana de la Moda de Milán”.

Kim a consecuencia también expuso su postura ante un hecho que le sigue pareciendo confuso, porque a la vista de muchos lo que Kourtney plantea no tiene mucho sentido. Sobre esto Showbiz también reportó que lo que Kim no entiende es por qué a Kourtney no le importa que su medio hermana menor Kylie Jenner hiciera otra colaboración con Dolce&Gabbana antes que Kim, pero a ésta no le dice nada.

Y si todo es acusar por robar ideas entonces ella también tiene mucho que decir: “Me has robado el país de mi maldita boda y el intérprete de mi boda. Andrea Bocelli es mi cantante masculino favorito de todos los tiempos, pero resulta que yo estoy ‘copiando su estilo de vida dolce vita’. Pues de acuerdo”, añadió Kim, con ironía.

