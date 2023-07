Adamari López presume su escote de encaje azul y enciende las redes 

Adamari López enciende las redes sociales con cada una de sus publicaciones y en esta oportunidad no ha sido la excepción. La presentadora de televisión apareció en su perfil de Instagram, donde tiene más de 8.7 millones de seguidores, apareció con una camisa cuyo encaje resalta en el escote.

Varias fueron las fotos que la ex conductora de ‘Hoy Día por Telemundo mostró con esta camisa en color azul oscuro y con las que cautivó a miles de sus fanáticos. Esto lo acompañó con un pantalón de mezclilla, sandalias azules y una bolsa que combinó a la perfección con todo su look.

Muchos fueron los comentarios que la boricua recibió luego de la publicación de esta fotografía. La mayoría de los internautas la llenaron de elogios: “Súper súper hermosa y esos ojos que hechizan”, “De los mejores looks que he visto de ella, make up, cabello luce bien juvenil y chic”, “Perfecta! En cualquier edad y/o temporada”, “Wow esa piel. Ada quedaste pasada, pero pasada de bella que tal las sombras ahh”, “No necesitas filtros Ada!! Eres preciosa natural”, “Hermoso maquillaje y en esos ojos se ve espectacular” y “La diferencia entre la elegancia, la humildad y la sencillez, realmente hermosa” son algunos de esos mensajes que la boricua ha recibido.

El amor

Hace algunas semanas Adamari López habló con la revista ‘People en español’ sobre este momento de su vida en el que se encuentra tras su salida hace algunos deses de Telemundo. La ex conductora de ‘Hoy Día’ hizo énfasis en su vida sentimental, pero sin dejar de lado sus prioridades.

“De momento estoy enfocada en mí y en seguir conociéndome y redescubriéndome como mujer, especialmente aprender de lo vivido… No busco nada en particular, pero si llegara alguien, quisiera que esté en armonía con la vida que estoy viviendo y disfrutando”, dijo López a la famosa revista.

Su hija Alaïa es su principal prioridad. Con ella, tras su salida de la cadena de televisión, ha compartido muchas aventuras más que suele mostrar a sus miles de seguidores en las redes sociales. “Veo la belleza a través de los ojos de mi adorada hija y como día a día a través de su sonrisa y nuestro tiempo de calidad juntas podemos disfrutar”, expresó López.

