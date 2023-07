Agenda de NYC: Qué hacer en Nueva York del 13 al 19 de julio

Ballet Hispánico extrema “Buscando a Juan” en el Met

Ballet Hispánico presentará la pieza “Buscando a Juan”, de Eduardo Vilaro, como parte de la temporada MetLiveArts de verano 2023, del 13 al 15 de julio en The Robert Lehman Wing en The Metropolitan Museum of Art. En su obra más reciente, el director artístico y director general del Ballet Hispánico se inspira en la exposición Juan de Pareja, pintor afrohispánico. La comisión de MetLiveArts, que cuenta con bailarines del Ballet Hispánico, explora el sancocho, o una mezcla de culturas y diásporas, y considerará las suposiciones experimentadas al presenciar personas de color en espacios en blanco en relación con el cuerpo exótico y la fijación en los gestos y la sensualidad. El programa es gratuito con la entrada al Museo Metropolitano.En The Robert Lehman Wing. Para obtener más información, visite: https://www.metmuseum.org/events/programs/met-live-arts/ballet-hispanico-buscando-a-juan. Foto: Paula Lobo

Aleks Syntek en el Irving Place

Aleks Syntek está de vuelta en los escenarios con su tour 3D ECADAS, un espectáculo que lleva a sus fans a un viaje musical a través de los éxitos de su larga carrera, como “Duele el amor”, “Intocable” y “Sexo, pudor, lágrimas”, y que este jueves 13 de julio llega al Irving Plaza de Nueva York (17 Irving Place, Manhattan). El famoso cantante mexicano estará acompañado del joven talento Fehr Rivas, con quien grabó recientemente el tema titulado “Inmortal”. A partir de las 7:00 pm. Boletos en: https://www.ticketmaster.com.

Música brasilera en el Atrium

El festival Summer for The City presenta este jueves a Luciane Dom, cantante, compositora y productora musical, quien forma parte de la nueva generación de artistas contemporáneos de Río de Janeiro. Ella aporta poesía a temas de diáspora negra, feminismo, empoderamiento y otras reflexiones sociales que impactan en la construcción de sus emociones y su sonido musical está influenciado por afrobeats, jazz urbano, reggae e Ijexá. Con formación en Historia, actualmente estudia en la Universidad de la Ciudad de Nueva Jersey (NJCU) en asociación con el Instituto de Educación Internacional, donde se dedica a investigar su próximo proyecto musical, que se lanzará en 2023. Gratis. A las 7:30 pm en el David Rubenstein Atrium del Lincoln Center. Información: www.lincolncenter.org

​Fiesta de ritmos dominicanos en Brooklyn

Los cantautores dominicanos Yasser Tejeda y Riccie Oriach y la banda AfroDominicano compartirán por primera vez un escenario este viernes 14 de julio en Nueva York, para celebrar el lanzamiento del medio de comunicación digital New York Latin Live. Tejeda ha publicado un disco de jazz y dos en los que ha fusionado música tradicional dominicana; Riccie Oriach hace rock fusionado con folclor y fue nominado a un Grammy Latino en el 2020 en la categoría de Mejor Álbum contemporáneo/fusión tropical con “Mi derriengue”; mientras que AfroDominicano es una banda que mezcla la música dominicana con reggae, calypso, samba, funk, punk rock y otros ritmos caribeños. El show tendrá lugar en el Elsewhere Town Hall (599 Johnson Ave #1, Brooklyn), a partir de las 6:30 pm. Boletos:https://dice.fm/event

“Los Empeños de una Casa” en Repertorio Español

Repertorio Español continúa con su serie del Siglo de Oro Español y este viernes Julio 14 estrena la obra “Los Empeños de una Casa”, de Sor Juana Inés de la Cruz y dirigida por Kathleen Capdesuñer. La pieza teatral sigue a un grupo de solteros mientras navegan por un laberinto de deseo, tentación y traición en su búsqueda del amor. Esta producción le da un giro moderno a la clásica farsa romántica del siglo XVII, explorando las desventuras del amor a través de un “reality show” de citas de televisión. Con presentaciones limitadas hasta el domingo 23 de julio. El teatro está ubicado en el 138 East 27th Street, entre las Avenidas Lexington y Tercera. Horarios y boletos, en: https://repertorio.nyc

Hip Hop latino en Central Park

En asociación con la Conferencia de Música Alternativa Latina (LAMC) y en celebración de los 50 años del Hip-Hop y su influencia en América Latina, Central Park acogerá este sábado a algunas de las estrellas jóvenes más ascendentes del genero. TRUENO es un rapero de Argentina conocido por sus excepcionales habilidades de estilo libre; Villano Antillano ha emergido recientemente de la escena musical queer de Puerto Rico, escupiendo rimas con una lengua ácida y ágil; mientras que el dúo colombiano Dawer x Damper traerá los ritmos de la diáspora para explorar la compleja dinámica de su barrio de Cali, Colombia. El Sonido de KEXP con Albina Cabrera ft. Camola serán los DJ ‘s del show. Gratis. A partir de las 6:00 pm, en el Rumsey Playfield. Información:https://cityparksfoundation.org.

La Orquesta Canela trae su salsa

Celebre el Día de la Independencia de Colombia con la banda de salsa femenina La Orquesta Canela. Fundada en 1992 en Cali Colombia, bajo la dirección de María Fernanda Múnera y Alvaro Cuervo Villafañe, La Orquesta Canela ha sido reconocida con premios nacionales e internacionales, representando a la mujer latina y el sonido de la música tropical y salsa colombiana. El grupo ha lanzado 11 álbumes con más de 80 composiciones originales, ha recibido cientos de premios y ha realizado giras por todo el mundo. Estarán este domingo 16 de julio en el Parque Damrosch del Lincoln Center (Amsterdam Ave &, W 62nd St) , con algunos de sus éxitos, como Embrujo de amor, Canela Cumbias, El Mujeriego, Que borrachera, Pa´l Bailador, y Déjala. Gratis. A las 7:30 pm. Información: https://www.lincolncenter.org/series/summer-for-the-city/la-orquesta-canela

Fiesta Francesa en la Avenida Madison

La celebración del Día de la Bastilla (Bastille Day) , organizada por el French Institute y la Alianza Francesa de NYC, regresa a la Madison Avenue este domingo 16 de julio, ofreciendo entretenimiento en vivo, divertidas actividades familiares que incluyen canchas de petanca recientemente agregadas, fiestas rosadas y burbujeantes de champaña, sorteos de premios, una proyección especial de películas y más de 50 puestos que muestran lo mejor de la comida y la cultura de Francia. De 12: 00 a 5:00 pm, desde la calle 59 hasta la 63. Información: https://fiaf.org/event/2023-07-bastille-day/

Arte colombiano en el Whitney Museum

La exposición Ilana Savdie: Contracciones radicales, que se inaugura este viernes 14 de julio en el Whitney Museum of American Art, destaca a la artista emergente colombiana Ilana Savdie y sus exploraciones sobre performance, transgresión, identidad y poder, a través de vibrantes e intensos lienzos de gran escala. Las llamativas nuevas pinturas de la artista y sus dibujos en blanco y negro, que son fundamentales para sus pinturas, se exhibirán por primera vez en el Whitney, siendo creados específicamente para esta exposición. La indagación que hace la artista en formas de resistencia y protesta a través de la burla, la exageración y lo grotesco, está influenciada por su experiencia creciendo cerca del Carnaval de Barranquilla. Para más información, visite: https://whitney.org

Exhibición PSYCHE-ATOMIC

Maison 10 Gallery exhibe PSYCHE-ATOMIC, una muestra en la que la artista venezolana-estadounidense Alejandra Mandelblum explora cómo podrían aparecer las energías subatómicas y los mundos si se hicieran visibles. En su primera exposición individual en Nueva York, Mandelblum adopta un enfoque psicodélico contemporáneo al conjurar las dimensiones de los reinos cuánticos imaginados. Sus pinturas que invitan a la reflexión invitan a los espectadores a sumergirse en mundos nuevos y coloridos que desafían nuestros conceptos de conciencia, separación y percepción. Con un estilo distintivo que combina tonos vibrantes y geometrías orgánicas, sus pinturas son vívidas, hermosas y también inquietantes. PSYCHE-ATOMIC fue comisariada por Henri Myers y Tom Blackie de la Maison 10 Gallery de Nueva York. La inauguración se llevará a cabo el 13 de julio, de 6:00 a 7:30 p. m., y se extenderá hasta el 20 de octubre de 2023, con las 14 pinturas de la muestra disponibles para ver de 9 am a 9 pm a diario, en el vestíbulo de Made Hotel (44 W. 29th St.).