Dueño de Santos Laguna habla sobre los nuevos cambios directivos en la selección mexicana

El presidente de Grupo Olegri y dueño del Santos Laguna y los Rojinegros del Altas en la Liga MX, Alejandro Irarragorri, decidió hablar sobre la polémica que existe en torno a la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) con respecto a los cambios que realizó la directiva del organismo tricolor antes de iniciar su participación en la Copa Oro 2023 y donde actualmente están registrando positivos resultados.

Durante unas declaraciones realizadas a diversos medios de comunicación durante la gala de inauguración del Santuario de Leyendas de los Guerreros en el estadio TSM, el empresario decidió no hablar sobre la selección mexicana y sus directivos al asegurar que no le interesa las acciones que tomen con respecto al equipo en los campeonatos internacionales y resaltó que solo está enfocado en sus clubes.

“No tengo nada que comentar, esto está hecho y la dirección está en Toluca, ve y visítalos y le preguntas a ellos. Yo no veo los partidos de la selección mexicana, bastantes juegos tengo que ver de nuestras femeniles, nuestra Sub 20, nuestra Sub 18 y de los equipos en España. Difícilmente tengo tiempo para verlos”, dijo a uno de los reporteros que le preguntó sobre la situación de la selección mexicana.

Con respecto a la selección de Jaime Lozano como entrenador interino del combinado nacional azteca y de la posible permanencia del entrenador en el banquillo ante el gran desempeño que ha registrado en la presente Copa Oro 2023, Alejandro Irarragorri se negó a ofrecer una postura al respecto y detalló que es una decisión que debe tomar la directiva de la Federación Mexicana de Fútbol.

“No soy el indicado para opinar de ello, yo tengo que opinar de los perfiles que tenemos en nuestra organización“, concluyó el directivo que se mostró bastante enfocado única y exclusivamente en los dos equipos que preside dentro de la Liga MX y que actualmente luchan en el torneo Apertura 2023 para poder quedar campeones.

Actualmente los Rojinegros del Atlas y Santos Laguna se encuentran en la mitad de la tabla y están luchando para tener el mejor desempeño posible con el objetivo de avanzar a la Liguilla de este campeonato.

