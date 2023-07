Jornada para evitar ahogamientos en Nueva York

Con la finalidad de prevenir muertes por ahogamientos, Univision Nueva York anunció su campaña Verano 2023 “Contigo a Salvo”, una iniciativa anual de seguridad en el agua para proteger a los niños de estos incidentes mediante la educación de los padres y la provisión de amplios recursos.

Esta iniciativa de canal de noticias hispano cuenta con el apoyo de varias agencias municipales, entre las que se destacan el Departamento de Parques y Recreación de la Ciudad de Nueva York, el FDNY (Departamento de Bomberos de Nueva York), la Oficina de Asuntos de Inmigrantes de la Alcaldía, el Departamento de Salud local, el Departamento de Educación de la Ciudad, además de la Cruz Roja.

“Reunir a la comunidad de la Ciudad de Nueva York para abordar la seguridad del agua puede ayudar a salvar las vidas de los neoyorquinos, en particular de los niños, que de otro modo no tendrían acceso a esta información vital”, dijo Bill Tipacti, director de Participación Comunitaria de Univision Nueva York. “La campaña ‘Contigo a Salvo’ es una responsabilidad que tenemos no solo con nuestra comunidad sino con el resto del país al crear conciencia sobre este importante tema”.

Ahora que los niños salieron de clases y las familias tienen más tiempo para llevarlos a la playa o piscinas es importante tomar conciencia sobre los riesgos de ahogarse. Cifras de los los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC), indican que el ahogamiento es la primera causa de muerte entre los niños de 1 a 4 años. La mayoría de esas fatalidades tienen lugar en piscinas. También los chicos de 5 a 14 años corren riesgos por lesiones relacionadas al ahogamiento.

“Contigo A Salvo” de Univision NY tendrá lugar en Lawrence Virgilio Park (52nd Street y 39th Drive en Sunnyside, Queens) este 14 de julio de 2023, a partir de las 4 p. m.

El equipo de Noticias 41 Noticias estará presente para saludar a los asistentes con la participación especial de Clarissa Molina, conductora del programa de entretenimiento nacional “Gordo y Flaca”.