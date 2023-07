Los nuevos inmigrantes llegaron para quedarse

Como era de esperarse, el tema migratorio dominó la edición de la 40 conferencia de Naleo. Fueron tres días en Manhattan para analizar desde la educación, hasta los retos para el transporte masivo, la privacidad, la seguridad en internet, cómo aprovechar las App tecnológicas en los pequeños negocios y por supuesto el futuro que les espera a los inmigrantes recién llegados.

Y no era para menos, pues por primera vez, Nueva York fue sede del encuentro de la Asociación Nacional de Funcionarios Latinos Electos y Designados que sin importar sus orígenes o la cultura de la que provienen aseguran que llegaron para quedarse, echar raíces y ser parte del sueño Americano del que habló en su discurso el alcalde Eric Adams.

Y en esa misma onda se ubicó el dominicano Adriano Espaillat quien logró la ovación cuando dijo que todos bailamos el mismo ritmo, aunque allá en nuestros países defendemos el sonido autóctono que nos caracteriza, hablando de la cumbia o la salsa, pues todos llegamos buscando refugio para la igualdad, el derecho a la salud y la mejor educación posible.

A una voz, los dirigentes demócratas llamaron la atención diciendo que aquí en Manhattan, en el Roosevelt Hotel crece la nueva Ellis Island y por eso dieron la bienvenida a la decisión del presidente Joe Biden de ampliar las normas para la unificación de familias provenientes de Colombia, El Salvador, Guatemala y Honduras.

Kathy Hochul no se quedó atrás, llegó pisando duro y en español bien claro saludo dando sus “!buenos días!”

En un discurso breve insistió en que “Latino issues are American Issues” es decir que la gobernadora envía su mensaje de que todos estamos en el mismo lío, preocupados por los mismos asuntos que debemos resolver pronto.

También aseguró que no es sano mantener a los niños lejos de sus padres porque no hablan inglés y al llegar al país, solamente vienen a trabajar, aportar y no a que les regalen nada.

Fue clara cuando criticó las decisiones recientes de la Corte Suprema de Justicia que antes de cerrar su período de sesiones para las vacaciones de verano entregó decisiones históricas y controversiales, pues asegura que deberían tener en cuenta que no es sólo hacer historia, en cambio, los magistrados deberían pensar en hacer la diferencia con sus fallos y a su juicio es lo que deben hacer los altos funcionarios de la Nación.

La autora, Sofía Villa, escribe esta columna a título personal y sus opiniones no representan a Televisa-Univision donde trabaja como Writer /Producer.

La Asociación Nacional de Funcionarios Latinos Electos y Designados (NALEO) se distingue por su capacidad para convocar a funcionarios latinos electos y designados de todo el país, de todos los sectores y de todos los orígenes y culturas latinos.