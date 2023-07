Univision: Shakira dijo en Primer Impacto que su equipo le pidió cambiar la letra de su “Music Sessions 53” con BZRP

“Exprésate a tú manera” es el lema de Premios Juventud en este 2023, así se lo comentó Alejandra Espinoza a Shakira en una entrevista exclusiva para Univision en la que le informaron que este 20 de julio en Puerto Rico ella estará recibiendo el reconocimiento Agente de Cambio por toda la labor que ha realizado a lo largo de los años con su fundación “Pies Descalzos”.

En esta conversación, Espinoza le pidió a la colombiana sobre el lema de la entrega de premios y llama la atención que Shakira en efecto está a favor de la expresión artística, pero en medio de todo su éxito revela que en ocasiones este proceso viene con miedo. Siempre trata de hacerlo con honestidad, pero busca sí superar los tabúes y espera ser siempre fiel a sí misma.

En este proceso de fidelidad personal surgieron las nuevas canciones que la cantautora ha compartido hasta él momento, que son por si mismas un resumen de todo lo que ha vivido en los últimos años, con las cuales se abre y deja ver todo el caos emocional en el que quedó cuando su expareja, Gerard Piqué le fue infiel. Esto claramente la llevó a a realizar momentos de introspección en donde la pluma y el lápiz fueron aliados en la composición de tan sentidas canciones. Sobre estos temas musicales dijo: “Son un reflejo de mi mundo interior”.

“Contenta con los resultados, con la gente. Creo que tengo los mejores fans del mundo. Mis fans son los más lindos… me conocen tanto, me conscienten… me defienden”, dijo Shakira sobre el apoyo de su público a nivel mundial.

“No vas a sacar esa canción, Shakira”

Sobre el tema que trabajó con el productor argentino, BZRP, Shakira cuenta que su equipo de trabajo no estaba muy de acuerdo con lazar la “Music Sessions #53”, sin embargo lo hizo porque como bien define ella misma, “no soy una empleada de las naciones unidas”.

Ellos básicamente llegaron a pedirle que cambiara la letra, pero la artista se opuso y defendió su posición creativa en todo momento, dejando claro que tenía derecho de expresar sus emociones como quisiera. “Esa libertad de expresión no es negociable”, dijo Shakira.

Sobre el apoyo de sus fans volvió a reflexionar destacando que ellos siempre le han sido leales, “la vida me ha quitado otras cosas”, dijo la colombiana haciendo referencia que en medio de sus pérdidas ellos nunca le han fallado. “La lealtad hoy en día es exótica”, señaló. “Es difícil encontra gente leal”, agregó.

Mira aquí la entrevista completa de Shakira con Alejandra Espinoza para Primer Impacto:

