¡Oye cómo va!: Desfile Cubano en Nueva York será un poderoso tributo a las leyendas de la música latina

A la agenda de desfiles, carnavales y paradas que caracterizan a la Gran Manzana y que se habían puesto en pausa por las restricciones pandémicas, se incorpora en “letras grandes” en este verano el Quinto Desfile Cubano e Hispanoamericano, el cual será el epicentro de un poderoso tributo a las leyendas de la música latina.

En su edición 2023, el desfile se realizará este domingo 16 de Julio, en la Avenida Madison de Manhattan, a partir del mediodía.

“Estamos poniendo toda nuestra energía en que tengamos resonancia y sea un encuentro de la multiculturalidad en Nueva York. Este año es muy especial porque coincide con los 20 años de la partida física de nuestra Celia Cruz, los cincuenta años de carrera artística del cantautor cubano Willie Chirino y el centenario de Tito Puente”, informó Bárbara Cambón, organizadora de este desfile.

Esta celebración empezó a emerger nuevamente hace cinco años por el empeño de creadores, artistas y promotores culturales, quienes en encendieron nuevamente la llama de la presencia folklórica y musical de Cuba en la ciudad de los rascacielos.

“Es una celebración del aporte de nuestra isla a la cultura musical caribeña. Pero también es una invitación a la integración de los hispanoparlantes. Muchos otros países tendrán presencia. Nuestro sueño es que esta actividad sea muy grande”, destacó Cambón, una inmigrante antillana que llegó a Nueva York en 1992 y desde entonces ha impulsado varios proyectos artísticos y creativos.

Esta edición, tiene un significado relevante, porque una de las carrozas estará dedicada a la guarachera de Cuba. Como parte de este homenaje, Omer Pardillo Cid, albacea de la gran artista, recibirá un premio especial.

En esta oportunidad, la elección de Willy Chirino como Gran Mariscal se suma a las celebraciones por las cinco décadas de carrera artística del salsero cubano estadounidense.

“Siempre tuve un gran respeto por Celia. La tuve en casa como amiga. Le produje un disco. Y me parece un motivo de orgullo unirme a esta celebración. No estaremos recordando su muerte. Ella no ha muerto. Vamos a celebrar su trayectoria. Ella es eterna”, dijo Chirino quien cuenta en su compendio musical de medio siglo haber compartido tres duetos con la luminaria cubana.

En ediciones anteriores se ha destacado con mucho orgullo las más importantes tradiciones cubanas. (Foto: Cortesía Organización Parada Cubana e Hispanoamericana).

¡Oye cómo va!

Entre la gran batería de artistas coincidirán, Tito Puente Junior, hijo del Rey de la Música Latina, quien celebrará el centenario de su padre. También Paquito D’ Rivera, el gran saxofonista y clarinetista cubano, ganador de nueve premios Latin Grammy, quien además acaba de recibir el Premio Especial The Latin Recording Academy.

“Será un honor para mi integrarme como puertorriqueño a esta celebración. Mi padre como genio fue un exponente de la música afrocubana. Es muy trascendente estar en este desfile celebrando la vida de mi papá, pero también a Celia Cruz, quien incluso estuvo en el hospital cuando yo nací. Fue mi madrina. Me llamaba Titico”, comentó a El Diario Tito Puente Junior.

En la caravana de talentos que desfilará por la Avenida Madison, se encontrará Alfredo de la Fe, el músico, compositor y violinista cubano que ha trabajado con los grandes exponentes de la música latina.

Los organizadores del Desfile Cubano e Hispanoamericano lo describen como una plataforma importante para promover la diversidad en la ciudad de Nueva York y ha permitido que personas de diferentes orígenes y culturas poner en alto la rica herencia cubana.

“Queremos siempre recordar con orgullo que la cultura cubana tiene un lugar importante en la ciudad de Nueva York y que nuestra comunidad tiene una voz fuerte y vibrante para integrarnos”, subrayan sus creadores.

El talento musical estará representado además por el nuevo grupo de bachata, DNX4; el rapero de origen cubano Don Dinero, quien colaboró en uno de los hits de la ‘Guarachera de Cuba’, la única vez que incursionó en este género.

A esta estela de artistas, se suman Alexis Salgado, 3×2, y el cantante boricua de salsa, Kandelo.

Para celebrar la presencia hispana en el desfile se unirá Anais, cantante de soul de origen dominicano, el panameño Daniel Dixon y ‘Azuquita’, ganadora de varios concursos como la mejor imitadora de la reina de la salsa.

Bárbara Cambón es la presidenta del desfile Cubano e Hispanoamericano de NY. (Foto: Cortesía RedStudiosTV)

Detalles del Desfile: