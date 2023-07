Más de 100 turistas quedan atrapados en la antigua casa de Agatha Christie; se asemejan a escenas de sus novelas

En un misterio de la vida real que recuerda a las novelas de Agatha Christie, más de 100 turistas quedaron atrapados inesperadamente en “Greenway”, la antigua casa de la renombrada autora británica.

Las condiciones climáticas adversas provocaron que un árbol caído bloqueara el camino a la propiedad, dejando a los visitantes varados durante varias horas en la propiedad ubicada en el río Dart cerca de Galmpton en Devon, Inglaterra.

Este incidente se desarrolló de una manera que podría haber sido extraída de las páginas de los misterios de Christie, captando la atención del público.

La inesperada aventura de los turistas atrapados

Caroline Heaven, una turista en Greenway, alertó al medio de comunicación local Devon Live sobre la situación que enfrentan aproximadamente 100 visitantes en la antigua casa de vacaciones de Agatha Christie.

El National Trust, responsable de administrar el sitio histórico, actualizó rápidamente su sitio web, informando al público sobre el árbol caído que había obstruido el acceso a Greenway.

A pesar de no poder salir, los turistas varados aprovecharon al máximo su situación. “Buscaron consuelo en el salón de té, disfrutaron de tazas de té de cortesía y participaron en tranquilas rondas de croquet en el césped de la finca”, según informó el medio.

Desentrañando la conexión con los misterios de Agatha Christie

Los paralelismos entre el incidente y las novelas de Agatha Christie no pasaron desapercibidos. La propia Christie pasó incontables horas en el césped de Greenway, jugando juegos como golf con reloj y croquet, que a menudo compartía con sus invitados.

Los visitantes también tuvieron la oportunidad de explorar el renombrado cobertizo para botes de la propiedad, representado como la famosa escena del crimen en la novela de Christie “Dead Man’s Folly“.

Los usuarios de las redes sociales no pudieron resistirse a hacer comparaciones con las cautivadoras tramas de Christie, particularmente haciendo referencia a su novela icónica “And Then There Were None”.

Aunque algunos tuits juguetones insinuaron la posibilidad de un misterioso giro de los acontecimientos, los turistas tuvieron la suerte de experimentar un destino menos siniestro.

El incidente en Greenway, donde los turistas quedaron atrapados inesperadamente debido a un árbol caído, se parecía mucho a los intrigantes misterios creados por Agatha Christie.

Si bien los visitantes varados aprovecharon al máximo su tiempo en la finca, disfrutando del té y participando en actividades de ocio, finalmente fueron rescatados por los servicios locales.

