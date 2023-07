Error tipográfico del Pentágono provoca que millones de mensajes confidenciales se enviaran a país africano aliado de Rusia

Un error tipográfico del Pentágono provocó que se desviaran millones de correos electrónicos y mensajes con información confidencial en Malí, país africano que es aliado de Rusia, así lo informó el Pentágono este lunes.

Según un informe de Financial Times, el problema se produjo por el nombre de dominio “.MIL” del ejército estadounidense, que se usa para los correos electrónicos, que se puso erróneamente como “.ML”, que es el dominio de Malí.

El error provocó que se filtrara y se expusiera información no clasificada, pero confidencial, como documentos diplomáticos, declaraciones de impuestos, contraseñas e información sobre viajes de altos funcionarios, agregó el informe.

Ante esto, el Pentágono reconoció el problema, indicando que los correos electrónicos enviados fuera del dominio “.MIL” generalmente están bloqueados, agregó Fox News.

“El Departamento de Defensa es consciente de este problema y toma en serio todas las divulgaciones no autorizadas de información de seguridad nacional controlada o información no clasificada controlada. El Departamento de Defensa ha implementado políticas, capacitación y controles técnicos para garantizar que los correos electrónicos del dominio “.MIL” no se entreguen. a dominios incorrectos. Dichos correos electrónicos se bloquean antes de que abandonen el dominio .mil y se notifica al remitente que debe validar las direcciones de correo electrónico de los destinatarios previstos”, señaló el Pentágono.

En el comunicado, la agencia subrayó que si bien no es posible implementar controles técnicos que impidan el uso de cuentas de correo electrónico personales para temas gubernamentales, el departamento sigue dando orientación y capacitación personal del Departamento de Defensa, acotando que la oficina del CIO de ese Departamento está supervisando lo ocurrido.

La información sobre las filtraciones llegaron de primera mano por el empresario neerlandés Johannes Zuurbier, que administra el dominio de Malí, y le dijo a FT que recopiló al menos 117,000 correos electrónicos dentro del Pentágono solo desde enero, así como muchos más de años anteriores.

Zuurbier alertó que el riesgo es real, y podría ser explotada por adversarios a Estados Unidos, e indicó que su contrato de 10 años para administrar el dominio de Malí se vence esta semana, momento en que el control volverá al gobierno de ese país, que está ligado estrechamente a Rusia.

La filtración se produjo apenas unos días después de que piratas informáticos con sede en China obtuvieran acceso a los correos electrónicos del gobierno estadounidense a través de un sistema en la nube de Microsoft, que está investigando la fuente de violación.

Entretanto, Microsoft dijo la semana pasada que el grupo chino identificado como Storm-0558 violó cuentas de correo electrónico de aproximadamente 25 organizaciones, entre las que se incluyen agencias gubernamentales estadounidenses.

Con información de Fox News

